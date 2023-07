Отворена покана за културни и творчески инициативи

Три годишният проект за инкубация на иновации Collab 4 HySust CCI отправя покана към културни и творчески инициативи. Проектът, подкрепен от програма „Творческа Европа“, е в сътрудничество с организации от пет европейски страни и фокус в югоизточна Европа.

Collab 4 HySust CCI има за цел да подобри качеството на работа на европейските културни и творчески сектори, за да усъвършенстват дейностите си и да постигнат приобщаващ и устойчив растеж. Пълното наименование на проекта е „Сътрудничество за прилагане на иновации за постигане на устойчивост и въвеждане на хибридни дейности в работата на културни и творчески организации“/ Collaborative Innovation for Hybrid and Sustainabillity Uptake in Cultural and Creative Industries (Collab 4 HySust CCI) по Програма CREA-CULT-2022-COOP-1 на Европейската комисия. Проектът е съфинансиран по програма „Творческа Европа“ на ЕС.

С отворената покана ще бъдат избрани 15 европейски културни и творчески организации, които искат да правят иновации:

· в разширяването на достъпа до култура като намират нови начини за свързване на творци и културни дейци с тяхната публика, като подтикне културни и творчески организации (музеи, театри, студиа, и др.) да експериментират с нов, комбиниран подход за привличане и поддържане на публика: дигитално и на място

· в устойчивото развитие чрез партньорства, технологии и дигитализация, а също така и в положителни социални промени.

Приветстват се предложения за проекти в ранен етап на идейно развитие, както и такива, които вече са постигнали забележим напредък и са във фаза на изпълнение или прототип. Проекти, които вече са показали положително въздействие и търсят подкрепа за разширяване на своя обхват, също са добре дошли. Независимо дали имате обещаваща концепция или проект, който вече печели признание, ние ви каним да изпратите предложение и да използвате ресурсите и възможностите на програмата.

15 инициативи избрани с отворена покана ще получат:

1) участие в 5 обучителни сесии с насоки, концепции и практически съвети;

2) менторска подкрепа от международни експерти;

3) микрогрант за създаване на прототипи в процес на инкубация;

4) участие в мрежа ангажираща региона на Югоизточна Европа за активно европейско сътрудничество в иновационни партньорства

Научете повече за поканата и процеса на кандидатстване тук.

Вдъхновяващи примери от КТИ организации в Европа за обновяване на връзката с публики и партньори вижте тук.