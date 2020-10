ONE DANCE WEEK е сред учредителите на най-голямата паневропейска мрежа на танцовите фестивали

ONE DANCE WEEK стана е сред учредителите на най-голямата паневропейска мрежа на танцовите фестивали Big Pulse Dance Alliance (BPDA). Това е многогодишен проект, подкрепен от Европейската комисия и иницииран от едни от най-влиятелните фестивали в Европа. ONE DANCE WEEK (Пловдив) е сред учредителите заедно с Tanz in August (Берлин), Dance Umbrella (Лондон), Julidans (Амстердам), CODA (Осло), TANEC PRAHA (Прага), Dublin Dance Festival (Дъблин), New Baltic Dance (Вилнюс), Side Step Festival (Хелзинки), Festival Sismògraf (Каталуния), DanceCentrum (Стокхолм).

Big Pulse Dance Alliance ще подкрепя ежегодно хореографи в техния преход от малък към по-голям мащаб при създаването на сценични произведения, а паралелно с това фестивалите ще копродуцират съвместно и създаването на продукции на открито с безплатен достъп.

Подробностите четете в КАПАНА