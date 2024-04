Нова изложба в галерия Лабиринт

Send an email

Трета самостоятелна изложба на варненската художничка Светослава Георгиева в Пловдив.

„Аз съм Наблюдателя и ако мога да влияя на ситуацията, да я променя, то тогаване е ли всеки наблюдател и създател? Реалността съществува ли независимо от нашето наблюдение? Ако не, тогава кой или какво решава какво е реалността? Всеки е чувал популярната мисъл, че красотата е в окото на гледащия, тоест зрителя като Наблюдател също променя творбата, създава негова си, друга реалност. Това доста осмисля работата на артиста и от друга страна създаването на тази под-реалност отваря диалога. Ефектът на наблюдателя има дълбоки последици за нашето разбиране на реалността и повдига интересни философски въпроси. Изложбата “Наблюдателят” е създадена специално за Галерия Лабиринт и за първи път се представя пред публика. Творбите са смесена техника – монотипия, cutouts, рисунка върху хартия, формат 50/70 см. Това е цикъл на наблюдението, наблюдавах цъфтежа, пролетния дъжд, краят на лятото, лицето в огледалото, което не познах, танцуващи жени и хора със страсти, апетити, маски, разкази, наблюдавах мислите си, слушах разказите и лъжите си.“ – споделя за най-новата си изложба художничката Светослава Георгиева.

Позната на мнозина от предишните си изложби и участия в галерия Лабиринт, Светослава няма да изневери на стила си и ще поведе зрителите в галерия Лабиринт на забавно пътуване в магичната реалност на абстракцията.

Светослава Георгиева завършва магистратура „Живопис“ в Glasgow School of Art, Шотландия, Великобритания и е бакалавър по специалността „Реставрация и консервация“ от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, където понастоящем е докторант в катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини“. Като визуален артист има пет самостоятелни и много участия в колективни изложби в Reid Gallery (Glasgow, Scotland), Royal Scottish Academy of Art and Architecture (Edinburgh, UK), Campagna dei Cadduti (Trento, Italy). Първата и самостоятелна изява е в Галерия „Лабиринт“ (Пловдив) през 2018, следват изложби в държавни и частни галерии във Варна, Велико Търново,Разград, Стара Загора, Оряхово, Габрово, Добрич и др.

Художничката живее и работи във Варна като е куратор на множество изложби и ръководи културни проекти и обучения в управляваната от нея фондация Under One Roof.

Светослава Георгиева работи в областта на експерименталната абстрактна живопис и пластика като използва смесени техники, съчетаващи акрил, масло, текстури и релефни пасти, колаж с правени хартии, енкаустика, инкорпориране на метал, дърво и смола върху платна и камък. Творбите са резултат от творчески търсения и експерименти, задълбочени изследвания и игра с материали, форми и философски концепции.

Кой е Наблюдателят? Елате да открием на 17 април, сряда, от 18 до 20 ч. в галерия Лабиринт, ул Ангел Букорещлиев 1. Изложбата ще може да се види до края на месеца.