С понятието „Културен календар на Пловдив“ се назовават събитията, които се случват в съответната година с подкрепата на община Пловдив. За целта е създадена програма „Култура“, чрез която се финансират събития – фестивали, конкурси, награди, концерти, театрални форуми, изложби и много други. Част от тях се организират от община Пловдив и партньори, а друга голяма част от тях са на конкурсен принцип.

Събития, организирани от Община Пловдив и инициативи в партньорство

В опит за малко по-подробен обзор, най-напред ще разкажем за събитията от първата част на календара. Както всяка година, в него своето традиционно място заемат фестивали, конкурси, награди, събития и кампании, организирани от Община Пловдив. Част от тях са съвместни инициативи с МК, държавни и международни културни институти, дипломатически мисии и български общности в чужбина. Сред тях са: Международен ден на културно-историческото наследство, Европейска нощ на музеите, Европейска нощ на литературата, Австрийски музикални седмици. Предстоят и множество културни прояви, организирани от районните администрации в Пловдив, от регионалните музеи, галерии, НБ Иван Вазов“, ОИ „Старинен Пловдив“ и ФА „Тракия“. Заложени са средства за участие на Драматичен театър Пловдив в международни театрални формати, както и за провеждане на образователни програми по изкуства, обучения, майсторски класове.

Предстои издание на ежегодния Национален ученически конкурс по актьорско майсторство, организиран от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, Церемония за връчване на престижните Награди „Пловдив” в областта на изкуството, Годишни музикални награди на БГ Радио, продължава Музикалния конкурс на името на Милчо Левиев, Награда „Шевалас“ за опазване зелената система на град Пловдив, Национална награда „Христо Г. Данов” за принос в българската книжовна култура и Националния конкурс за поезия „Добромир Тонев”, който през тази година ще се случи по нов Статут.

Културният календар на Пловдив за 2025 година също залага на традиционни фестивали и събития, утвърдили се във времето. Сред тях са: Есенен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“, Фестивал на любителските театри, фестивалът „Завеса под звездите в Лятно кино „Орфей“, Фестивал на стендъп комедията, София филм фест в Пловдив, Киномания в Пловдив, Фестивал на българското документално и анимационно кино „Златен ритон“ и Детски филмов фестивал.

За първи път от 12 години, Националните есенни изложби ще се проведат след кураторски конкурс. В програмата за годината в областта на изобразителното изкуство ще видим много и интересни изложби на Дружество на пловдивските художници, както и изложби в галерийните пространства на ГХГ.

За любителите на музиката предстои разнообразие от събития – за всеки вкус и възраст. Продължават: Международен фестивал на камерната музика, Европейски музикален фестивал, Музикален форум „Музика от вековете/Plovdiv Music of the Ages“, поредното издание на „Пътят към върха“ на Бунарджика, набиращия все по-голяма популярност маратон по спорт, култура и забавление „Тепе джамбуре“, фестивалът „Лято в Стария град“.

Световно известни изпълнители ще пристигнат в Пловдив за концерти на Античния и Летния театър. Звездни имена като Матео Бочели, Сийл, Сара Брайтман са избрали града под тепетата, за да зарадват верните си почитатели от цялата страна. Продължава и любимият Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s). Тази година в него ще участват Мили Ванилли, Фън фекчъри, Хадауей, Айс Ем Си и други.

Международният фолклорен фестивал – най-любимото и мащабно фолклорно събитие, ще разтърси сцената на Античния театър през летните месеци.

Поредно издание ще отбележи и Фестивал на китарата GuitArt, който има и състезателна част и богата програма от мастеркласове.

В тази част на календара традиционно са включени чествания и тържествено отбелязване на годишнини от рождението и гибелта на Христо Ботев и Васил Левски, Освобождението на Пловдив , рождението на Стефан Стамболов, Националния празник на Република България и Освобождението от османско владичество, Априлското въстание, Великденски празници, 9 май – Ден на Европа, Деня на светите братя Кирил и Методий, Международен ден на детето, Илинденско-Преображенското въстание, Деня на Съединението на България и Празник на град Пловдив, Деня на независимостта на България, Деня на народните будители. Коледни и новогодишни празници и отбелязване на важни за града годишнини, национални кампании и чествания и празници на местните етническите общности.

Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

В резултат на проектното финансиране по програма „Култура“ на община Пловдив, познато и като Компонент 1 „Фестивали и значими събития“, тази година в Културния календар ще се насладим както на традиционни, така и на чисто нови прояви от всички жанрове, включително провеждане на Научна конференция и изследване „Средиземно море: преплитане на цивилизации, религии, култури“ и „Театрално Изложение 2025“, организирани от Драматичен театър Пловдив.

Театър

XXVI-ти Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много“ & TheatAir 2025 на СНЦ „МКТФ „Двама са малко – трима са много“ ще представи уникални събития в Държавен куклен театър, Драматичен театър, Театър „Хенд“ и разбира се, в открити пространства в районите на града.

Фестивалът „Включи квартала – Театър в парка“ отново ще оживи любими пловдивски паркове и ще зарадва любителите на театралното изкуство през летните месеци. За седма поредна година, парковите пространства на районите се превръщат в театрална сцена на открито, където пловдивчани могат да се забавляват с комедийни спектакли, грижливо подбрани от организатора „МаскАрт“ ЕООД.

Международният фестивал за театър и съвременен танц „Черната кутия“ в Пловдив през май и юни ще представи забележителни спектакли в уютните пространства на Камерна сцена в Драматичен театър, Държавен куклен театър, Галерия „Arsenal Of Art“, НЧ „Шалом Алейхем“.

„В Час с Театъра Продължава“ на театър Хенд ще заплени подрастващите с магията на театралното изкуство.

„Театър на сенките – Академия „Отворени врати“ на Сдружение „АртеВизия“ представя през май тематична програма с множество работилници, презентации и спектакли в училища и детски градини, в зала на родители на деца с увреждания, в кино-зала на Център за професионално обучение и в НЧ „Иван Вазов“, кв. Коматево.

В периода юли – септември „Нова филм“ ЕООД организира „Актьорски мастър клас с холивудската звезда Гари Стреч и Деси Тенекеджиева – образователна програма“, която ще се проведе в Малка конферентна зала в Дом на културата “Борис Христов”.

Музика

XVI Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ на Фондация „Музикартисимо“ ще зарадва меломаните с изключителни концерти на световни имена в Балабанова къща, Епископска Базилика на Филипопол, Малка Раннохристиянска Базилика, Римски стадион и Къща Хидлиян.

Държавна опера Пловдив също продължава традицията за представяне на класическа музика в открити градски пространства с проекта си „Класик Open Air: Операта и градът“. Истинска наслада за сетивата!

„Блу Ем“ ЕООД“ на великолепната Мирослава Кацарова и Танко Кацаров вече обяви датите на любимия „Пловдив джаз фест“ – есенно издание от 7 до 9 ноември. Всяко следващо издание е нов връх, затова публиката отсега очаква музикалните изненади, които предстоят в Дом на културата “Борис Христов“, Би Боп Кафе, Галерия U P.A.R.K, Джаз клуб „Контрабас“.

Платформата „Камерна сцена Пловдив“ на Фондация „Арт кънекшън“, зад която стои известният джазмен, преподавател и любим изпълнител Петър Салчев ще представи отново поредица от удивителни концерти в Първо студио на Радио Пловдив и Къща Иван Черноземски в Стария град.

За първи път ще станем свидетели на един дългоочакван и изключителен проект „Самсара – китарният свят на Ангел Дюлгеров“. Ангел Дюлгеров е един от най-успешните китаристи на България. През последните 15 години той работи с големите имена на българската музика – Лили Иванова, Любо Киров, Васко Василев, Орлин Павлов, Михаела Маринова и други. Изявява се като техен композитор, аранжор, продуцент. През последните осем сезона той е част и от бандата на музикалния формат “Гласът на България”. През 2021 година Ангел издава самостоятелния си албум Муза и като естествено продължение на визията му за музика през 2024 година излиза албумът му “Самсара” с пилотния сингъл „Космическо привличане“. През месец март 2025 година Дюлгеров планира да осъществи своя аудио-визуален проект „Самсара“ на сцената на Драматичен театър-Пловдив.

С най-новия и със сигурност уникален проект „Музикария“ на „КК къмпани“ ЕООД, зад който стои Калоян Куманов, на 1 септември на Античния театър ще бъде открит Есенния салон на изкуствата в Пловдив. Като всичко сътворено от Калоян Куманов до момента, пловдивчани ще видят един различен концерт с уникална концепция. Той е създаден специално за Пловдив и след премиерата му ще обиколи големите градове на страната. Сред много популярните музикални проекти на Калоян са „Картини от Пиацола“, „ Нощ на Танго и Цигански Романси“, „Фолклорни балади“, Той, Тя и Акордеонът“, „Фолклорът такъв, какъвто го направиха те…“, а през 2024г бе поканен от най-известната група в света за балканска музика BGKO и замина с тях на турне из Европа.

S’COOL ROCK FEST на Сдружение „Активна подкрепа за креативност“ подготвя поредно издание, този път в „Стейдж Парк“ в подножието на Младежкия хълм. Фестивалът на ученическите рок банди набра изключителна популярност през годините, а няколко от групите през 2024 бяха избрани и имаха високата чест да подгряват световните имена във фестивала HILLS OF ROCK.

Сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“ през април е планирал множество събития в пространствата на Стейдж Парк, Братска могила, парк“Лаута“, Гребна база. Те са част от любимия фестивал „Plovdiv Vibes” – трансформации“.

Фестивалът Lost in Hills, с организатор „Е-Букинг“ ООД, се завръща триумфално на върха на хълма Бунарджика през юни – още по-голям и по-добър от всякога!

XVIII-ти тридневен PolineROOOCK festival – 2025“ ще разтърси Летен театър на Бунарджика и Квартал „Капана“ през септември.

Поредно издание ще има и Фестивалът за улични и градски изкуства 6Fest 2025 на Сдружение „Общество за култура”, който отново през април ще оживи емблематични открити градски пространства.

„Национално сдружение за единство и партньорство“ ще проведе през 2025г. „Трето издание „60 +“ Платформа за култура и изкуство за хора на възраст над 60 години, включително хора с увреждания в град Пловдив“ за радост на хората в пенсионна възраст и пловдивските клубове.

Сдружение „Арт войс център“ с ръководител Руми Иванова ще доведе талантливи деца и младежи от музикални школи от цялата страна, с които заедно ще зарадват с концертите си жителите на районите в Пловдив в поредното издание на фестивала „Пловдив – СтоЛица на песента“.

Своето заслужено място в Културния календар на града тази година заемат и талантливите възпитаници на „Детски оркестър „Дивизи“, които ще зарадват почитателите си с множество концертни изяви.

„Памет, традиции, възход“ е проект на НУМТИ „Добрин Петков“ и ще се случи в Международния ден на музиката – 1 октомври в зала „С.И.Л.А.“

„The man from Plovdiv” е нов проект на „Сдружение за култура и образование „Милчо Левиев“, който ще ни изненада в края на октомври в ДК „Борис Христов“ и зали на НУМТИ „Добрин Петков“.

С проекта си „В джаза навън / Джазтопия“, организаторите от „Д.А.Л.-69“ ЕООД изнасят концертите на открито, в Дондуковата градина, която със сигурност е чудесна сцена за летни джаз вечери.

Литература, медии

Модерна академия на изкуствата „Синдикат“ на Сдружение „Сдружени пловдивски творци“ и Телевизионен фестивал „Непознатият Пловдив – шести сезон“ и Тв програма „Мисия култура“ на Сдружение „Медии с човешко лице” продължават да пишат историята си, както и на творците в нашия град.

Сдружение „Литературна къща“ подготвя следващите броеве на „Страница 2025“ – Издаване на специализирано литературно списание“.

Литературният фестивал „Пловдив чете“ на Фондация „Изкуство без граница“ ще има своето XXIII-то издание.

СНЦ „Български институт по арт мениджмънт“ ще представи през пролетта Lеtеrapopuli – Фестивал на световната литература в Пловдив. Той ще се случи в няколко емблематични пространства – Регионален етнографски музей, Галерия „Анастас“, Галерия „Старинна“, Музейна галерия „Димитър Георгиев“, концертна зала на АМТИИ.

Пловдивският литературен многоезичен сайт www.plovdivlit.com и Международният фестивал на поезията „Орфей – Пловдив 2025” в Малката базилика на Филипопол, организирани от Фондация „Пловдив ЛИК“ ще съберат отново на едно място цвета на съвременната поезия – българска и чуждестранна.

Единадесето издание на Международния кино-литературен фестивал: Синелибри Пловдив 2025 на едноименната фондация „Синелибри“ ще покаже световни шедьоври в Лъки Дом на киното през есента.

„Духовни маршрути в Пловдив“ на „Издателство Летера – Надя Фурнаджиева – Цветелина Димитрова“ и тази година ще заведе любознателните пловдивчани и гости на града по места и обекти, свързани с духовното наследство на Пловдив. Една мисия, в която с радост участват и видни експерти, археолози, изкуствоведи, литератори, влизайки в ролята на гидове на групите.

Изобразително изкуство, занаяти

За втори път в Пловдив ще се случи „Занаятчийско училище – Пловдив” на Сдружение „Регионална занаятчийска камара-Пловдив”. Стотици деца се включиха в първото издание преди няколко години, което бе реализирано по проект на Община Пловдив, финансиран от Министерство на културата. Този път, община Пловдив ще финансира изцяло училището, представящо красотата на повече от 30 занаята.

Фондация за изкуство и култура „Креа“, част от която е изумителният архитект Белин Моллов, отново се завръща в града под тепетата за второто издание на „Архитектурното наследство на Пловдив“.

Дружество на пловдивските художници готви мащабна изложба „Съвременна графика“ в Изложбена зала на ДПХ на бул. „Цар Борис III Обединител“ през февруари-март, а през ноември в същото пространство ще представи станалата традиционна в живота на дружеството експозиция „Малък формат“.

Сдружение „Изкуство днес” ще продължи да радва ценителите на съвременното изкуство с фестивала „Арт позитив“ в галерия „Капана“. Паралелно, сдружението се готви и за поредната „Седмица на съвременното изкуство – „LICHT MEHR LICHT“ /“Повече светлина“, която ще провокира публиката в открити градски пространства, залите за временни експозиции на ул. “Княз Александър I” 15.

Градска художествена галерия – Пловдив ще представи през юни още един мащабен проект за 2025 г. – изложба „Емил Стойчев на 90 години“ в Изложбена зала 2019 на ул. Гладстон.

Танцово изкуство

Фондация „Едно за култура и изкуства“, организатор на култовия фестивал One Dance, тази година добавя още едно събитие, което носи името „One Dance Тракия“ през месец май в Парк 2019 в ж.р. „Тракия“, където ще има множество безплатни танцови събития на открито. 17-ото издание на One Dance Festival ще се проведе през май и юни в Пловдив и най-честото определение, което ще чувате в рекламата на събитието ще е „за първи път в Европа“, „за първи път в света“, защото точно такива са фактите.

„Дни на аржентинската култура и изкуство 2025“ е нов проект в Културния календар, който ще се случи в открити градски пространства и Стейдж парк. Организаторите от „Танго Афисионадо“ са подготвили много изненади, с които да грабнат пловдивската публика.

Movers Dance Battle – квалификация Пловдив 2025 през юли на Площад „Централен“ е също сред новите събития в града. Подгответе се за сблъсък на ритъм, креативност и чиста енергия, защото най-атрактивните танцьори в България се събират в Пловдив. Това не е просто състезание, тази битка е синтез на всички възможни танцови стилове, като предизвиква всеки участник да надскочи границите си и да покаже какво означава да се движиш по свой собствен, уникален начин. Участва и публиката!

Фолклор

Освен международния фолклорен фестивал, който продължава почти седмица, за поредна година парк „Лаута“ в район Тракия става сцена за Фолклорен фестивал „Народен събор Пловдив“.

За седми път в Цар Симеоновата градина ще протече пъстрият, вълнуващ и мелодичен международен фестивал „Здравей, Армения“ .

Фотография

Предстоят и изданията на утвърдените фотографски международни форуми – XII Международен фото салон 2025, организиран от „Рефлекси“ ООД и „Международни фотографски срещи“ на Фондация „Пловдивско фотографско средище“, очаквани с нетърпение както от любителите на фотографското изкуство, така и от самите участници.

Кино

Ще има отново и „Кино под звездите – Пловдив 2025“ през юни – август в открити градски пространства, където „Проксима-Видео“ ООД ще прожектира множество актуални филми от световния киноафиш, безплатно под звездите.

Чисто нов в Културния календар е и проектът за пълнометражен игрален филм „Спиралата“ на „ Оу Енд Ай Филмс“ ООД, чиято премиера в Пловдив е насрочена за 15 декември.

Продължава приемането на проекти към Фондация „Пловдив 2019“ по обявената отворена покана за фестивали и големи събития на обща стойност 1 700 000 лева. Периодът за кандидатстване започна на 5-ти декември 2024 г. и продължава до 27-ми януари 2025 г.

В конкурса могат да участват културни организации и независими куратори и артисти от България с предложения за реализация на събития и фестивали на територията на град Пловдив, представящи: музика, визуални изкуства, театър, танц, филмово изкуство, литература, фотография, дигитални изкуства, образование, иновации, творчески индустрии.

Повече информация на уебсайта на Фондация „Пловдив 2019“ https://plovdiv2019.eu/