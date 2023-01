През 2023 Фондация „Пловдив 2019“ ще инвестира 1 000 000 лв. в ключови събития за града

Send an email

26 проекта са наследството на Европейска столица на културата за 2023 г.

Общинска фондация „Пловдив 2019“ обяви резултатите от конкурса по отворена покана „Наследство 2023“. От там съобщиха, че са били получени общо 64 проектни предложения. Те се отличават с високо качество, оригиналност и потенциал да затвърдят достойното място на Пловдив в мрежата на градовете – Европейски столици на културата, коментираха от ръководството на фондацията.

От всички проекти, на базата на методиката за оценка, въз основа на предложения бюджет, неговата обоснованост, мащаба на съответния проект, досегашния опит на организацията журито класира общо 26 проектни предложения, съответно за „Категория 1: Фестивали и големи събития“ – общо 10 проекта и за „Категория 2: Малки проекти“ – общо 16 проекта.

Списъците с класирани проекти по двете направления приключиха с изчерпване на определените по настоящата отворена покана средства, както следва: за „Категория 1. Фестивали и големи събития“ – 850 000,00 лв., за „Категория 2: Малки проекти“ – 150 000,00 лв.

Селекцията включва както събития, станали емблематични за програмата на Пловдив – Европейска столица на културата, които надграждат своите издания, така и артисти и творчески организации, които за първи път сега се фокусират в реализацията на културно съдържание, представящо приоритетите на инициативата Европейска столица на културата.

Програмата Наследство през 2023 г. на титлата „Европейска столица на културата“ ще представи на жителите и гостите на град Пловдив събития като: Десетото юбилейно издание на Opera Open, One Dance Week, емблематичният Hills of Rock и SOLAR FESTIVAL и пловдивския фестивал Shake That Хълм. За първи път в Пловдив ще се проведе международният фестивал „Франкофоли България“ – e едно от най-ярките мултижанрови събития за съвременна френска култура в национален мащаб. Фондация „Пловдив 2019“ ще подкрепи Драматичен театър – Пловдив със спектакъла „Едип. В очакване на варварите“, събития на Регионален етнографски музей, Природонаучен музей и Народна Библиотека Иван Вазов.

С решение на УС на ОФ „Пловдив 2019“ с протокол 207/03.11.2022 г. бе избрано жури в състав: Амелия Гешева, Антоанета Димитрова, Десислава Шишманова, Емилия Арабаджиева, Мария Луцова, Нина Димовска, Пламена Терзиева.

Всички селекционирани кандидати имат на разположение десетдневен срок, за да потвърдят или откажат предложената селекция и да пристъпят към подписване на договори и реализация на плануваните събития.