Галерия „Сариева“ открива есенния сезон с изложба на Артан Хайрулаху

Галерия „Сариева“, Пловдив има удоволствието да представи първата самостоятелна изложба в България на художника Артан Хайрулаху. Той е носител на международната награда за косовски автор Artists of Tomorrow 2013 и е един от най-коментираните участници в Европейското номадско биенале, Manifesta 14 през 2022 г. Изданието Frieze отбеляза неговото творчество в годишното си ревю The Top Ten Shows in Europe of 2022. Изложбата ще се открие на 1 септември в присъствието на автора.

No title, 2013, цветен молив върху хартия, 19 х 18 см

В изложбата „Къща без стени“ галерия „Сариева“ представя широка селекция от типичните за Артан Хайрулаху рисунки на амбалажна хартия, създадени през последните години. Творбите му са дълбоко хуманни, представят битови идилични косовски сцени, надградени от мислите и фантазиите на автора. В тях се открива типичната балканска предметност и естетика от миналото, присъстват образите на членовете на семейството и общността в типични ситуации на спане, хранене, гледане на телевизия, бръснене, правене на любов, учене, строене, къпане. Доста често самоироничният портрет на художника се появява между хората и заедно с него се вмъкват фантазните фигури на астронавтите, ангелите и летящите фигури, които попадат в ежедневната обстановка.

Sleeping, 2022, цветен молив върху хартия, 35 х 26 см The Diary, 2018, цветен молив върху хартия, 24 х 21 см No title, цветен молив върху хартия, 23 х 26 см Mirror, 2016, цветен молив върху хартия, 23 х 25 см

В рисунките си Артан Хайрулаху доста често прекрачва границите на някои традиционни табутата, за да провокира консервативното мислене за красивото, голотата, условностите за принадлежност в брака, разделението между половете, мъжествеността, човешката несигурност и право на избор като цяло. Провокативност, заради която Хайрулаху се е сблъсквал с реакциите на традиционно мислещите.

Липсата на перспектива в творбите му, на очертания, на стени, на пространства, предава усещането за безграничност. Изборът на евтина опаковъчна амбалажна хартия, вместо на акварелна такава, подтиква да възприемем творчеството му през усещане за преходност и движение, истинност и автентичност. Това безспорно връща към годините на войната между Косово и Сърбия, когато наравно с всички свои съграждани авторът е бил принуден да напусне дома си, но не е престанал да рисува. Макар и да не са директно политически, рисунките на Артан безспорно напомнят този труден момент на Балканите, пред който все още продължаваме да сме изправени.

Хайрулаху пресъздава картина на Балканите с нейния интимен собствен свят, такива каквито са извън центъра, градовете, политиките, новините, смисловите конструкти и дискурси, които масмедиите, социални медии, а понякога съвременното изкуство носят и внушават. Макар и да черпи теми от конкретен географски ареал, картините му са универсални за бита на балканската диаспора навсякъде по света, чиято идентичност не познава граници.

Преди откриването на изложбата в Пловдив, публиката ще има възможност да се присъедини към разговор с Хайрулаху, чрез който ще бъде представено творчеството му. Разговорът ще се проведе в намиращото се непосредствено до галерията пространство за срещи с изкуството – Кабинет*(бивше artnewscafe) между 17:00-18:00 на 1 септември.

Артан Хайрулаху е роден през 1979 г. в Гниляне, Косово. Живее със семейството си в родния си град. Работи в живопис и рисунка. Имал е самостоятелни изложби в Институт за съвременно изкуство, ARKIV в Печ, Косово (2022); Националния исторически музей, Тирана (2006); Националната галерия на Косово, Прищина (2010). Негови творби са част от частни и държавни колекции, като тези на Музея за съвременно изкуство на Държавния фонд на Косово, Министерството на младежта, културата и спорта на Косово, Националния музей за съвременно изкуство в Атина, EMST.