Филм за пианистката Донка Ангъчева идва в Пловдив
След бляскава премиера и възторжен прием във Виена, документалният филм “Appassionata”, посветен на голямата пианистка Донка Ангъчева ще бъде представен и в България. Премиерата ще се състои в културната столица Пловдив – роден град на Донка, която днес е един от най-популярните музиканти на Австрия.
Донка Ангъчева е артист на Bösendorfer, графика й е натоварен с множество концерти в Швейцария, Австрия и цяла Европа, а името й влиза в новинарските заглавия, когато по време на ковид пандемията, с помощта на най-големите и знакови австрийски институции, организира серия от онлайн концерти от най-бляскавите концерти зали и замъци в Австрия. Инициативата, чийто основен двигател и вдъхновител е Донка Ангъчева, гордо заявява, че „Изкуството продължава да живее“ и в дните на пълен културен застой, качва на сцена най-големите артисти на австрийската класическа музика, дава на публиката изключително преживяване, а на артистите смисъл и поле за изява. Инициативата е повече от успешна и освен чисто творческият успех, успява да събере значителна сума за музикантите, поставени в принудителна работна пауза.
Филма “Appassionata” представя тази инициатива и основните участници в нея. Той показва и работен процес по записите на последният албума на Донка Ангъчева – „Childhood Memories„, който с музика връща детството й и уютната и топла атмосфера на родният Пловдив. Музиката в „Childhood Memories“ минава през барок, романтика, съвременна класическа музика, танго нуево до Мориконе, който е представен с темата от сериала “Октопод” – още един жив спомен от детството в България. В албума е включена и композиция за пиано и оркестър на Милен Кокушаров, която той посвещава на приятелката си от детинство и родния Пловдив – Донка Ангъчева.
Албума, можете да купите по време на премиерата, той е достъпен и в стрийминг платформите. За успеха на Донка Ангъчева говори и още един любопитен факт – най-популярното й изпълнение в Spotify, виртуозна интерпретация на Ференц Лист, отдавна премина над два милиона слушания!
Какъв е пътя на талантливото и красиво пловдивско момиче до световните сцени? Кои са хората, които са до нея, какъв е приноса на родината и семейството й. Филма е много красиво и динамично пътуване, в което виждаме блясъка на Виена, озвучен с виртуозните пиано изпълнения на Донка Ангъчева. В това пътуване тя е майсторски водена от най-популярният български културен журналист Георги Тошев, а красивите кадри са дело на топ оператора Борис Пинтев. Монтажист и режисьор на филма е Калояна Климентова.
Донка Ангъчева споделя – „За записите на албумите ми и концертите ми, работя с международни екипи. За филма, реших да поканя изцяло български екип, защото исках да разкажа моето пътуване през погледна на хора, които са родени и живеят в България, но чието творчество също е познато в цял свят. В “Appassionata” се говори на няколко езика, това е светът, в койтоживеем днес и който задно споделяме”.
Екипа на филма, изследва как успеха на един артист е успех на града и държавата от която произхожда и чиято култура го е оформила. Как България и Пловдив участват в световният музикален елит ще научим от “Appassionata”.
За първи път, филма беше представен през март месец в едно от най-старите и артистократични кина във Виена – Metro Kinokulturhaus. Елегантната премиера събра на едно място културният елит на Виена и Швейцария. Ето и кадри, които показват как премина събитието:
Във фото галерията можете да видите снимки, които показват малка част от специалните гости на събитието. Снимките са на Eлена Ненкова (България) и Sandu & Sorin Cocui (Австрия).
Премиерата в Пловдив ще бъде в присъствието на Донка Ангъчева и екипа на филма, а входа е безплатен. На място ще можете да си купите и последният албум на Донка Ангъчева, „Childhood Memories„, върху който да получите автограф.
12 май 2023 г,Lucky Дом на Киното:18.30 часа – welcome drink, запознанствос екипа на филма, сесия за снимки и автографи;
19.30 часа – начало на прожекцията.
