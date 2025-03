Александар Георгиев и Коста Каракашян с премиери в Пловдив

Новите спектакли „Insert Coin / Player One“ на Коста Каракашян и „Fantastic Futures“ на Александар Георгиев стават част от програмата One Dance Festival 2025. Фестивалът е копродуцент на двете произведения, представящи динамиката на българската танцова сцена. Александар Георгиев използва кинетичната емпатия между изпълнители и публика, за да провокира съвместни проекции на бъдещето. Коста Каракашян поставя зрителите в интерактивна игра, като чрез своите действия те ще направляват хода на спектакъла и интеракциите между персонажите, вдъхновени от видеоигрите и дигиталното съществуване.

Премиерата на „Fantastic Futures“ на Александар Георгиев е насрочена за 30 май в Драматичен театър – Пловдив. Седмица по-късно, на 6 юни, във Военен клуб – Пловдив ще се състои и премиерата на имърсив спектакъла „Insert Coin / Player One“ на Коста Каракашян.

Това са две от трите български и общо шест копродукции в настоящо издание на фестивала, което ще се проведе между 16 май и 8 юни в Пловдив. Известните до момента копродукции са „Моята Свирепа Невежа Стъпка“ на първия носител на международната танцова награда Rose 2025 Христос Пападопулос от Гърция, “FRANK” на Чериш Мензо от Белгия и “Borda“ на Лиа Родригес от Бразилия.

INSERT COIN / PLAYER ONE

INSERT COIN / PLAYER ONE е спектакъл – игра между реалния и дигиталния свят, в който публиката направлява четиримата герои. В залата на Военен клуб – Пловдив четирима танцьори превключват между безжизненост и експлозивно движение, като пренасят хаотичната енергия на бойните игри във физическото пространство. Като в игра, но и наистина, те ще се изправят един срещу друг, но и срещу себе си, а публиката ще избира да бъде техен съюзник, противник или съдия. В този потапящ спектакъл на Karakashyan & Artists сцената се превръща в излъчвана на живо дигитална игра, в която се срещаме с NPC (неигрови персонажи), мисии и призрачното ехо на онлайн света. Футуристичните костюми и светещите аксесоари подсилват усещането за битка между действителността и фикцията, между аватара и човека.

За Коста Каракашян

Коста Каракашян е режисьор, продуцент, хореограф и писател. Проектите му изследват развиването на емпатия чрез танц, кино и образование. Завършва бакалавър „Съвременен танц“ в Колумбийския университет в Ню Йорк и магистратура „Права на човека и демократизация“ в Глобалния кампус за права на човека във Венеция. Проектите му са представяни от NOWNESS, The New Yorker, The Guardian и ELLE и в САЩ, Канада, Германия, Норвегия, Египет, Виетнам и Япония. След участието си като най-младия професионален танцьор и хореограф в Dancing with the Stars Виетнам основава Karakashyan & Artists, мултидисциплинарна компания от танцови артисти, които смело преминават през различни дисциплини с акцент върху движението и разказването на силни социални истории.

Компанията реализира имерсивни танцови проекти като вдъхновения от кулинарията спектакът „КУХНЯ“ (част от Нощ на театрите 2024) и “Последният залез” в Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово в копродукция с Гьоте-институт и в колаборация с Грийнпийс и Международното биенале на хумора и сатирата. Каракашян е отличен от Berlinale Talents 2024 и Forbes 30 под 30 Европа в категорията „Изкуство и култура“ и е член на Европейската филмова академия.

Fantastic Futures

„Fantastic Futures“ е спектакъл между личните и колективните прочити на носталгията, в който движенията и насладата стават едно. Хореографът Александар Георгиев избира да постави танца не фронтално, а в 360-градусово пространство, отворено за съвместно преживяване и въобразяване. Фокусът върху гърба на изпълнителите не означава отсъствие, а тъкмо обратното – пренасяне в множество минали и бъдещи реалности. Хореографията се разгръща чрез многоизмерни траектории, вместо фиксирани позиции и линеен разказ, приемайки промяната за своя същност. Така Александар Георгиев отваря поле за еманципация на тялото, което не излиза на сцената, за да бъде видяно, а да се постави в бъдещи проекции – индивидуални, групови, а защо не и обществени.

Той използва кинетиката и идеята за кинетичната емпатия като хореографски метод в продължение на своите танцови практики и естетики, които му донесоха ИКАР за творбата The Power of S и номинация за актуалното издание на наградите за солото ATRÁS. „Fantastic Futures“ е покана да надникнем в това, което можем да изградим заедно, стига първо да си го представим. Така чрез носталгията и желанието, с танц, музика и светлина, изпълнителите и публиката могат да скицират повече от едно възможно бъдеще – бъдеще, което диша свободно, без да е предопределено или приватизирано. Бъдеще, което танцува.

За Александар Георгиев

Александар Георгиев, известен като Ace, е хореограф и танцьор, чиято работа изследва радикалната нежност на човешкото тяло. В творчеството си той се занимава с куиър носталгията, политизирането на ануса, акта на „четене отзад“ и носталгията като метод за поетично архивиране. Често определяни като „радикална нежност“, представленията му са по-скоро романтични, отколкото активистки или образователни, което ги прави по-достъпни. През куиър перформативната призма Александър преразглежда историята не като коректив, а като средство за съвместно измисляне на приобщаващо бъдеще. През 2022 г. Александар печели националната награда ИКАР за спектакъла The Power of S, а тази година е номиниран отново за отличието със соловата си хореографска работа ATRÁS и лекцията пърформанс Anal Body / Anal Politics. През 2008 г. Александар основава STEAM ROOM и Imaginative Choreographic Center (ICC) заедно с Дарио Барето Дамас и Жана Пенчева. Свързан е с различни културни структури, като работи за денационализиране на артистичните и културните практики, като същевременно насърчава съвместното мислене, съвместното мечтаене и съвместното създаване на алтернативни перспективи чрез хореография.