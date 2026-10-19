Днес изтича срокът за заявяване на гласуване с подвижна кутия

Днес изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на глас в изборно помещение и не са подали заявление до 10 октомври, могат да заявят желание за гласуване с подвижна избирателна кутия. Това напомниха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Заявлението се подава до кмета на общината, района или кметството, както и до кметския наместник.

Крайният срок важи и когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври, когато на територията на населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия или когато е представен документ от ТЕЛК или НЕЛК.

Междувременно ЦИК съобщи, че общо 20 инициативни комитета и осем партии са подали документи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври.