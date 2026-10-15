474 секции и 528 машини за гласуване на изборите в Пловдив

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив Град (РИК 16-Пловдив Град), информира гражданите и медиите относно някои важни въпроси за организацията на изборите на 25 октомври 2026 г., на територията на община Пловдив.

Колко са избирателните секции

В Пловдив ще гласуваме в 474 избирателни секции. Те са образувани със Заповед № 26ОА-2373 от 03.09.2026 г. на кмета на община Пловдив. По райони секциите са: „Централен“ – 101, „Източен“ – 71, „Западен“ – 49, „Северен“ – 74, „Южен“ – 103 и „Тракия“ – 76.

Освен тях РИК 16 образува 2 подвижни секционни избирателни комисии с Решение № 26-ПВР от 11.10.2026 г. Те ще посетят избирателите с трайни увреждания, които са подали заявление да гласуват с подвижна избирателна кутия:

Подвижна комисия № 162202072 обслужва районите „Източен“, „Централен“ и „Тракия“. Седалището ѝ е на бул. „6-ти септември“ № 274, в заседателната зала;

Подвижна комисия № 162204075 обслужва районите „Северен“, „Западен“ и „Южен“. Седалището ѝ е на ул. „Ален мак“ № 1, в СУ „Христо Г. Данов“.

Общо в Пловдив до този момент (15.10.2026 г.) ще работят 476 секции.

Колко са членовете на секционните комисии

РИК 16 назначи съставите на всички 474 секционни избирателни комисии с Решение № 23-ПВР от 08.10.2026 г. Броят на членовете зависи от броя на избирателите в секцията и е определен с Решение № 18-ПВР от 11.09.2026 г. на РИК 16:

416 комисии в секциите с над 500 избиратели са с по 9 членове;

58 комисии в секциите с до 500 избиратели са с по 7 членове.

Общият брой на членовете на секционните комисии е 4150. Съставите на двете подвижни комисии, по 7 членове всяка, са назначени с Решение № 28-ПВР от 14.10.2026 г. В изборния ден до този момент (15.10.2026 г.) в Пловдив ще работят общо 4164 членове на секционни избирателни комисии.

Къде ще се гласува само с хартиени бюлетини

Изборният кодекс не допуска машинно гласуване в секциите с по-малко от 300 избиратели и при гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 212, ал. 5 от Изборния кодекс във връзка с т. 1 от Решение № 216-ПВР от 15.09.2026 г. на Централната избирателна комисия). Затова само с хартиени бюлетини ще се гласува в 8 секции в Пловдив и в двете подвижни комисии. Общо 10 секции до този момент (15.10.2026 г.). Списъкът на тези 8 секции е публикуван и в съобщението на РИК 16 от 03.10.2026 г. в раздел „Съобщения“ на rik16.cik.bg. Секциите са:

Район „Централен“

1. Секция № 162201101 – СУ „Княз Александър I“, ул. „Хан Кубрат“ № 15

Район „Източен“

2. Секция № 162202071 – НУ „Петко Рачев Славейков“, ул. „Славянска“ № 82

Район „Западен“

3. Секция № 162203049 – СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Явор“ № 31

Район „Северен“

4. Секция № 162204074 – СУ „Христо Г. Данов“, ул. „Ален мак“ № 1

Район „Южен“

5. Секция № 162205096 – ОУ „Яне Сандански“, ул. „Кичево“ № 2

Район „Тракия“

6. Секция № 162206055 – СУ „Св. Софроний Врачански“, ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ № 53

7. Секция № 162206075 – СУ „Свети Седмочисленици“, ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ № 81

8. Секция № 162206076 – КСУ „Св. Георги“, бул. „Цариградско шосе“ № 102

Къде ще се гласува с машина

В останалите 466 секции в Пловдив ще се гласува с машина, съгласно Решение № 347-ПВР от 14.10.2026 г. на Централната избирателна комисия:

В 404 секции ще има по една машина.

В 62 секции ще има по две машини. Това са секциите с най-много избиратели – над 780.

Общо в Пловдив ще се използват 528 машини. По райони секциите с една и с две машини са:

„Централен“ – 77 секции с една машина и 23 секции с две машини

„Източен“ – 58 с една и 12 с две машини

„Западен“ – 37 с една и 11 с две машини

„Северен“ – 64 с една и 9 с две машини

„Южен“ – 101 с една и 1 с две машини

„Тракия“ – 67 с една и 6 с две машини

Секции в болници, домове за стари хора и други специализирани институции

В лечебните заведения, домовете за стари хора и другите специализирани институции за социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, се образува отделна избирателна секция, ако в тях има поне 10 избиратели. Секциите се образуват от ръководителите на заведенията. Те съставят и избирателните списъци и уведомяват кмета на общината и РИК 16 (чл. 9, ал. 6, 8 и 9 от Изборния кодекс). Срокът за това е 22 октомври 2026 г. (четвъртък), съгласно т. 106 от хронограмата за изборите, приета с Решение № 30-ПВР от 13.08.2026 г. на Централната избирателна комисия.

РИК 16 назначава съставите на тези специализирани секционни избирателни комисии до 23 октомври 2026 г. (петък), съгласно т. 37 от Решение № 178-ПВР от 10.09.2026 г. на Централната избирателна комисия. В секциите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции се гласува само с хартиени бюлетини.

Обучения на членовете на секционните комисии

РИК 16 ще проведе присъствените обучения в Международен панаир Пловдив, палата № 13. Входът е през пешеходния вход откъм бул. „Марица“. Всяко обучение започва в 18:30 ч. Графикът е определен с Решение № 22-ПВР от 08.10.2026 г. на РИК 16:

На 20 октомври 2026 г. (вторник) – за комисиите в районите „Централен“ и „Източен“

На 21 октомври 2026 г. (сряда) – за комисиите в районите „Западен“ и „Северен“

На 22 октомври 2026 г. (четвъртък) – за комисиите в районите „Южен“ и „Тракия“

Членовете на подвижните и на специализираните комисии се обучават в същите дни, заедно с комисиите от съответния район.

„Сиела Норма“ АД ще проведе и дистанционни обучения за работа с машините. Всяко трае 45 минути и започва в 18:00 ч.:

На 17 октомври 2026 г. – за районите „Централен“ и „Източен“

На 18 октомври 2026 г. – за районите „Западен“ и „Северен“

На 19 октомври 2026 г. – за районите „Южен“ и „Тракия“

Връзките за участие са публикувани в раздел „Съобщения“ на интернет страницата на РИК 16: rik16.cik.bg.

Всички решения на РИК 16 са публикувани на rik16.cik.bg. Избирателите могат да проверят в коя секция гласуват на www.grao.bg/elections или на безплатния телефон 0800 1 4726. За въпроси към РИК 16: тел.: 032/625 556, 032/628 024, e-mail rik16@cik.bg.