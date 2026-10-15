МВР е провело 140 операции преди вота

МВР е предприело необходимите мерки за гарантиране на свободното и законосъобразно гласуване на предстоящите избори. Това заяви и.ф. главен секретар на МВР Любимир Николов.

До момента са проведени 140 полицейски операции, като проверките са концентрирани основно в населени места, определени от службите като рискови за изборни престъпления, включително райони, които са били обект на внимание и при предишни избори. В резултат са образувани две досъдебни производства.

Николов посочи, че сред основните приоритети на полицията е противодействието на купуването на гласове. Извършват се превантивни проверки и се работи с лица и места, за които има данни или съмнения за подобна дейност.

Операциите се провеждат съвместно с екипи на Главна дирекция „Жандармерия и борба с тероризма“. Полицията ще осигурява и охраната при транспортирането на машините за гласуване, бюлетините и изборните книжа.

Следят и за кибератаки

Специално внимание е отделено и на киберсигурността. Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП ще наблюдават киберпространството преди и по време на изборния ден с цел предотвратяване на атаки срещу изборния процес.

Проверките на МВР са насочени и към конвенционалната престъпност и разпространението на наркотици.

По думите на Николов към момента службите разполагат с ограничени данни, за да се говори за конкретна цена на купуването на гласове. Той увери, че при установяване на изборно престъпление полицията ще реагира незабавно.

Операциите ще продължат до изборния ден. Междувременно МВР работи и по разследването на заплахи, изпращани по електронна поща до институции, като в него участват и чужди служби, включително ФБР.