В Пловдив стартира учредяването на Европейска асоциация на съвременните танцови фестивали

Учредяването на Европейска асоциация на съвременните танцови фестивали стартира днес в Пловдив. За началото на първата по рода си организация, която цели да направи съвременното танцово изкуство по-видимо на общоевропейско ниво, дойдоха представители на някои от най-големите фестивали на Стария континент. А домакин на събитието е Фондация „Едно за култура и изкуства”, която организира стартиралия в събота One Dance Week 20121. За учредяването на асоциацията в града са двигателите на Дъблин денс фест, шведския Денс Центрум и Биеналето на танца в Лион.

Big Pulse Dance Alliance е партньорски алианс между 12 от най-големите и влиятелни европейски танцови фестивали и институции, сред които ONE DANCE WEEK. Пловдивският фестивал е в компанията на Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer (Германия), Dance Umbrella (Великобритания), Dublin Dance Festival (Ирландия), Julidans (Холандия), New Baltic Dance (Литва), Torinodanza Festival (Италия), Zodiak – Side Step Festival (Финландия), Sismògraf Dance Festival (Каталуния – Испания), Международен танцов фестивал TANEC PRAHA (Чехия), CODA Oslo International Dance Festival (Норвегия) и Danscentrum Sverige (Швеция). Те застават зад една обща цел – подкрепа към съвременния независим танцов сектор, разнообразяване на програмите на големите сцени, достигане до нови публики и изграждане на eдинна мрежа от европейски танцови фестивали.

Идеята е да бъде формирана мащабна мрежа, която да свързва и подкрепя организатори на денс форуми, хореографи, танцьори. Организацията разполага с 2 милиона евро, спечелени от Творческа Европа, както и с още 2,3 милиона евро, осигурени от партньорските фестивали, които участват в нея.

Вече са селектирани 4 хореографи, които ще разгърнат потенциала си в големи продукции, за да ги представят пред възможно най-широка публика. Единият е роденият в Сенегал и живеещ във Франция Амала Дианор, който през май 2022г. ще гостува на One Dance Week именно със спектакъла, който ще реализира през програмата на Big Pulse. Избрани по програмата Big Pulse Scaling Up са още Oona Doherty (Великобритания), Silvia Gribaudi (Италия), Marco da Silva Ferreira (Португалия).

„Съвременният танц има остра нужда от подкрепа на общоевропейско ниво. Затова и хората в асоциацията, чието създаване тръгва днес от Пловдив, ще работят като адвокати на съвременния танц на ниво Европейска комисия. Целим да развием мрежа между артистите и фестивалите, между артисти и артисти. Идеята е за обмен на много нива. Днес правим първата стъпка по създаването на този мащабен проект- първото обединение на фестивалите в Европа”, обясниха участниците в проекта.

Регистрацията и седалището на новата асоциация ще е в Амстердам. Основната цел на мрежата е да включи прожекторите по темата „съвременен танц” и тази арт форма да стане по видима.

„ Танцът говори без език, обединява хората, може да си колаборира с други арт форми. Затова и целим връзки между танцовия с другите културни сектори, изграждане на мостове с технологиите, подкрепа за разнообразието и равния достъп до култура. Ще работим за Европейски награди за съвременен танц, които да се провеждат в различни държави всяка година. Ще събираме информация, свързана с развитието на цялата танцова сцена. Ще предоставим възможност на артистите да се опознаят. Радваме се, че реализирането на този проект става именно в Пловдив”, допълниха представителите на три от най-големите европейски фестивали за съвременен танц.

Като съучредител на алианса ONE DANCE WEEK ще има задачата да подкрепя местната танцова общност, предоставяйки възможности за пътуване на български артисти в Европа, да копродуцира създаването и представянето на спектакли, както и да реализира мисията си да подкрепя балканските проекти по пътя им до големите европейски сцени.

Ето бъдещите активности на асоциацията:

Big Pulse Scaling Up ще се съсредоточи върху подпомагането на артистите да преминат от етап на продуциране на произведения за малки и средни сцени към разработване на мащабни продукции. С помощта на програмата селектираните артисти ще създадат нови творби, които ще бъдат представени в рамките на програмите на партньорските фестивали. Един от селектираните артисти, които Big Pulse ще подкрепи, е италианският хореограф Силвия Грибауди, чийто спектакъл ГРАЦИИ е част от програмата на ОNE DANCE WEEK 2021 на 24-ти октомври.

Дейностите по програмата Big Pulse Open Air имат за цел сближаване на артистите и публиката чрез създаване на смела и завладяваща хореография, която да бъде представяна само на открито.

Програмата за мобилност Big Pulse Visiting Artists ще представи възможност пред професионалистите в сектора да посещават партньорски фестивали, стимулирайки творческото развитие, културния обмен и създаването на контактна мрежа. Менторската програма на Алианса – Winter Intensives – ще се фокусира върху развитието на лидерски качества и умения за управление на проекти, както и за справяне с екологични и други извънредни предизвикателства при създаването на устойчива работна среда.