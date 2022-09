Спорт #БезОтпадъци завладява учебни заведения

Деца от училища и детски градини от цялата страна ще спортуват “на чисто” в рамките на осмото издание на Европейски ден на спорта в училище, което ще се състои в последния петък на месец септември (30.09). Кампанията се осъществява ежегодно в над 40 държави, а координатор за България е сдружение BG Бъди активен.

През тази година, Денят на спорта в училище привлича вниманието към две изключително важни теми – нуждата от повече активно време в ежедневието на деца и младежи и опазването на средата от замърсяване с отпадъци. Допълнителната тема на тазгодишното издание, заложена от организаторите като предизвикателство към участващите учебни заведения, е под мотото Спорт #БезОтпадъци , като преподавателите ще бъдат поканени да работят с най-малките по важни въпроси свързани с разделното събиране на отпадъците, рециклирането и ролята на всеки един от нас за състоянието на заобикалящата го среда. Това не е първата година, в която сдружението отправя предизвикателство към тях по темата, като по-скоро вече е традиция, учебните заведения да се включват с различни забавни динамични игри, посветени на зелената идея. Още през 2019-та година, като част от дейностите на платформата “Аз, Ти, Пловдив!”, BG Бъди активен стартира различни начинания в своята мрежа от над 2000 учебни заведения, ангажиращи ги с теми за превенция на замърсяването и провеждане на така наречените Чисти събития.

„Щастливи сме, че през тази година нашата работа и опит ще вдъхновят училищата извън границите на страната ни, а именно че добрият пример на сдружението ни и участващите български учебни заведения с темата за опазване на средата, ще бъде разпространен до над 7 000 училища от Стария континент чрез специално ръководство носещо заглавието Going Green in Sport.“, казва Ласка Ненова, основател на сдружението – „Вече повече от 5 години, работим с преподаватели в детски градини, училища и гимназии, като ги ангажираме целогодишно с различни кампании и инициативи, посветени на зеленото образование. Смятам, че спортът и образованието играят ключова роля за промяната на поведението и отношението към средата, а именно работата с децата в най-ранна възраст може да доведе до дългосрочни резултати в тази посока. Сдружението ни е разработило и специални наръчници по проблемите с чистотата, разделното събиране и рециклиране, в подкрепа на учителите“ . Тази колекция наръчници, изготвени от BG Бъди активен, както и някои от най-добрите и интересни занимания и примери от учебните заведения, които могат да бъдат мултиплицирани и приложени и от други, са включени в ресурса Going Green in Sport, който вече се разпространява из Европа.

Ежегодно кампанията Ден на спорт в училище намира подкрепа в лицето на институции, популярни лица, медии и общественици. Видео към участниците изпрати българският еврокомисар Мария Габриел, който за втора поредна година подкрепи кампанията, и отправи мотивационно послание към преподаватели и директори да продължават да продължават да насърчават спорта и физическата активност в учебните заведения, като подчерта ролята на учителите именно за това – “Спортът е амбиция, емоция и вдъхновение. Ден на спорта в училище е прекрасен начин за откриване на нови спортове, и за това да мотивираме децата към по-здравословен начин на живот чрез забавление. Благодаря на всички участници, за това че са част от мащабното събитие, и по този начин заставаме заедно, обединени, зад нуждата от повече активно време. Да бъдеш активен за ден не е достатъчно. Нека тази кампания ни зареди с енергия да бъдем такива през цялата година. Важно е училището да носи именно това послание – послание за активно време при децата и важността от здравословния начин на живот”

Учебните заведения, които желаят да се присъединят към кампанията, все още могат да го направят в сайта на сдружението

Сдружението координатор отново е осигурило награди за училищата, които покажат най-голяма ангажираност в кампанията. В сайта на организацията са представени и критериите за оценка и класиране на учебните заведения. Най-активните училища ще бъдат отличени през месец ноември на отличителна церемония

Деня на спорта в училище е част от дългогодишната програма на BG Бъди Активен “Раздвижваме България”. Европейски ден на спорта в училище е финансиран по програмата Еразъм+ на Европейската комисия и е ключово събитие в Европейска седмица на спорта #BEACTIVE. Повече информация за регистрация за участие можете да намерите в сайта на BG Бъди активен – https://www.bgbeactive.org