Архитектурен конкурс за изграждането на новия корпус на Математическата гимназия поискаха от Камарата на архитектите – регионална колегия Пловдив в писмо до кмета Костадин Димитров. Преди броени дни бе представен проект за сградите, които ще се реализират по познатата схема на инженеринг – обществена поръчка за строителството, чрез която се прескача състезателният елемент при архитектурата. Вместо това акцентът пада на строителните фирми, които печелят поръчка и след това избират по свое усмотрение архитектурен екип и проект – процес, многократно критикуван от архитектурната гилдия в страната.

Големите обекти с обществена значимост трябва да се реализират сред архитектурен конкурс, напомнят от КАБ – Пловдив. Това е начинът да се постигне най-добрият резултат, под формата на състезание между различни идеи да се избере най-качествената и обществото да получи най-добрата сграда, пишат те в писмото до кмета.

Архитектурната колегия на КАБ апелира, че кметът Костадин Димитров трябва да се намеси и обяви архитектурен конкурс и добавят, че са готови да съдействат с експертизата си на общинските власти за постигането на най-добрия възможен резултат за пловдивчани.