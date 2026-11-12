Група „СПРИНТ“ празнува 45 години на сцена с благотворителен концерт в Пловдив

За пловдивчани и гости на града предстои една вълнуваща вечер, изпълнена с чиста рок енергия, вечни хитове и много емоция.

На 10 декември 2026 г., четвъртък, от 19:00 часа, Зала „СИЛА“ Пловдив ще бъде домакин на едно от най-вълнуващите музикални събития на годината – грандиозния концерт „45 години СПРИНТ и приятели“.

Събитието е доказателство, че българската рок и поп музика не е просто спомен от миналото, а жива сила, която продължава да вдъхновява поколения българи. На една сцена ще се съберат истински легенди на българската музика, които ще изпълнят вечните парчета, превърнали се в саундтрак на няколко поколения:

Група СПРИНТ – рокаджиите с над четири десетилетия история, които носят неукротим дух и доказан ритъм.

Валди Тотев (ЩУРЦИТЕ) – легендарният глас и клавишни, подарил ни едни от най-обичаните мелодии на „Щурците“.

Христо Ламбрев (СИГНАЛ) – един от основателите на „Сигнал“, чиято музика и клавишни сола остават класика в българския рок.

Илия Ангелов (ДИАНА ЕКСПРЕС) – незабравимият кадифен глас, изпял емблематични балади, съхранени в сърцата ни.

Васил Стоев (ИМПУЛС) – основателят на „Импулс“, оставил дълбока следа в рок историята ни.

Петя Буюклиева – гранд дамата на българската сцена, известна със своя разтърсващ вокал и експлозивна енергия.

Дует WEIL – със своя модерен и стилен подход, Пламен и Мая Ковачеви добавят специфичен колорит и класа към вечерта.

Дует „С Кауза“ – изпълнителите Галя Георгиева и Атанас Лазаров, които чрез изкуството си постоянно подкрепят общественозначими инициативи вече години подред.

Специално участие в концерта ще вземат и млади музикални таланти от Пловдив. Те ще се включат в събитието като част от новата национална инициатива „Таланти с бъдеще“ – кауза, която дава рамо и възможност на бъдещите звезди да стъпят на голямата сцена рамо до рамо с утвърдените майстори.

Концертът е част от националната кампания „Концерти с кауза 2026“. Събитието застава зад благородните инициативи в подкрепа на хора с репродуктивни проблеми и информационната кампания „Да сверим биологичния си часовник навреме“. Организаторите и артистите искрено вярват, че музиката има силата не само да вдъхновява, но и да помага на мечтата за рожба да се превърне в реалност. (Кампанията се реализира и под надзора и сътрудничеството на организации като Жени „С Кауза“ и КТ „Подкрепа“).

Билетите са в продажба на касата на Зала „СИЛА“, в мрежата на Eventim.bg (касите на Ивентим в Пловдив: Билетен център пред Община Пловдив, каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, ТИЦ на пл.Римски стадион, Търговски център „Гранд“, бензиностанции OMV и др.), както и онлайн. Цени на билетите: 10 €, 15 €, 20 € и 25 €

Не пропускайте да станете част от тази незабравима рок вечер! Очакваме ви, за да изпеем заедно най-големите хитове и да подкрепим една невероятна кауза!