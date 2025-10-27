График за почистване на дъждоприемни шахти от 27 до 31 октомври

Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят по график и тази седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 27 октомври (понеделник): район „Западен“ с вътрешни улици граници: бул. „Копривщица“, северна страна на железопътна линия, ул. „Царевец“, бул. „Пещерско шосе“, р-н Южен в пространството между бул. „Кукленско шосе“, бул. „Н.Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Бачо Киро“;

На 28 октомври (вторник): район „Западен“ с вътрешни улици граници: бул. „Копривщица“, северна страна на железопътна линия, ул. „Царевец“, бул. „Пещерско шосе“, р-н Южен в пространството между бул. „Кукленско шосе“, бул. „Н.Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Бачо Киро“;

На 29 октомври (сряда): район „Централен“ с вътрешни улици граници: бул. „Руски“, ул. „Гладстон“, бул. „Васил Априлов“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Копривщица“, бул. „Шести септември“, р-н Южен в пространството между ул. „Коматевско шосе“, бул. „Ал. Стамболийски“, югоизточна страна на железопътна линия, бул. „Асеновградско шосе“;

На 30 октомври (четвъртък): район „Централен“ с вътрешни улици граници: бул. „Руски“, ул. „Гладстон“, бул. „Васил Априлов“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Копривщица“, бул. „Шести септември“, бул. „Кукленско шосе“;

На 31 октомври (петък): район „Централен“ с вътрешни улици граници: бул. „Руски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Васил Априлов“, ул. „Гладстон“, бул. „Кукленско шосе“.