Регионален природонаучен музей – Пловдив кани всички любопитни посетители на вълнуваща среща с природата oт четвъртък, 30 октомври, до неделя, 2 ноември.

В рамките на проекта на Министерството на културата „Музеят – часове за знания и общуване с природата“, музеят ще представи специален открит павилион до зала „Лотус“ (в парка), където между 14:00 и 17:00 часа гостите ще могат да се запознаят с богатството и красотата на минералите и скалите.

Събитието е напълно безплатно и подходящо както за деца, така и за възрастни. Посетителите ще имат възможност да разгледат различни минерали и скали, да научат любопитни факти за тях по достъпен и увлекателен начин и дори да ги наблюдават под микроскоп.