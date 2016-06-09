Гергана Мутафова влезе в часа на класния
Районният прокурор изнесе лекция пред ученици от 11 клас за правата на човека
Районният прокурор на Пловдив – Гергана Мутафова изнесе лекция пред ученици от 11 клас от ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив за правата на човека. Темата бе представена в часа на класния ръководител във вторник, а инициативата е по програма “Пловдив на младите” на община Пловдив и Сдружение „Правата на жените“.
„Всеобщата декларация за правата на човека“ е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. и е преведена на 375 езика. В нея е записано, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права и се прогласяват основни принципи в системата на правата на човека – принципът за всеобщност и принципът на равноправието“, обясни прокурор Гергана Мутафова. По време на лекцията учениците се интересуваха от работата на прокурора и ролята му в съдебния процес, както и от правата на жертвите и задържаните лица.
След теоретичната част учениците изготвиха информационни пана, като под различни фотоси поставиха текст за човешките права, които показват. „Целта на проекта е младежите да се информират за правата на човека и в частност правата на жените, за да могат да ги отстояват в бъдеще, независимо къде ще живеят, учат и работят – в България или зад граница. Идеята е да се гради гражданско общество, което да държи „будно“ съзнанието си за човешките права“, обясниха от Сдружение „Правата на жените“. В края на часа единайсетокласниците получиха издание на Всеобщата декларация за правата на човека.
16 коментари
dyson gen5 купить в спб dn-pylesos-kupit-4.ru .
заказать алкоголь 24 часа заказать алкоголь 24 часа .
магазин дайсон в спб магазин дайсон в спб .
What’s up, yup this post is genuinely pleasant and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks.
официальный сайт RioBet Casino
задвижка 30с41нж dn150 задвижка клиновая 30с41нж
смотря смотреть онлайн онлайн кинотеатр номер 1 бесплатно