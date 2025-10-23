Екс-кадър на ГЕРБ, сега от ДПС, стана шеф на ОбС Пазарджик

Десислава Тодорова от ДПС беше избрана за председател на общинския съвет на Пазарджик. Тя получи 26 от общо 41 гласа на съветниците, предаде „Свободна Европа“.

Новината идва след изборите за нов общински съвет в Пазарджик, които се проведоха на 12 октомври. Спечели ги „ДПС – Ново начало“ на санкционирания за корупция Делян Пеевски.

Партията увеличи подкрепата си цели осем пъти спрямо предишните такива избори през 2023 г., когато ДПС още не беше изцяло овладяно от Пеевски. Вотът премина на фона на множество сигнали за купен и контролиран вот, но МВР каза, че нарушения няма.

Залогът на изборите беше голям, защото новият общински съвет може изцяло да блокира работата на кмета на Пазарджик Петър Куленски. Той е избран от коалицията ПП-ДБ, която на сегашните избори е втора и взима 6 места в общинския съвет.

Въпреки че спечели изборите, партията на Пеевски има само 8 от общо 41 общински съветници. За мнозинство са нужни поне 21. Блокиране на работата на Куленски е възможно, ако ДПС успее да направи такова мнозинство срещу него.

Още преди изборите се говореше, че тези гласове могат да дойдат от формацията на бившия кмет на Пазарджик Тодор Попов и други групи в новия общински съвет, свързвани с него сега или в миналото.

Попов управляваше града 16 години и се хвалеше с близостта си до Пеевски. Съветниците, свързвани с него, заедно с хората на ДПС в новия местен парламент, наброяват около 20 души.

Гласуването за председател на общинския съвет е тайно, но въпреки това резултатите от него очертаха разпределението на силите.

Освен Тодорова, за поста кандидати бяха още Елисавета Георгиева от ПП-ДБ и Атанас Николов от „Възраждане“.

При първото гласуване Тодорова получи 19 гласа, Георгиева – 12, а Николов – само два.

Стигна се до балотаж между кандидатките на ДПС и на ПП-ДБ. За Тодорова пак гласуваха 19 общински съветници, а за Георгиева – 13.

Тъй като това не беше достатъчно, за да има избран председател, съветниците започнаха процедурата отначало.

При повторното гласуване Тодорова спечели 26 от 41 от гласовете, Атанас получи два гласа, а Елисавета Георгиева получи 13 гласа.

Тодорова е бивш депутат от ГЕРБ в периода 2017-2023 г., след което за кратко се оттегли от политиката преди да се появи като водачка на листите за общински съветници на ДПС.

До нови избори за общински съвет в Пазарджик се стигна, защото резултатите от предишния такъв вот от 2023 г. бяха отменени от Върховния административен съд (ВАС). Причината бяха множество изборни нарушения.

Между двата вота минаха само две години, но има места, в които подкрепата за ДПС в това кратко време е скочила с хиляди проценти. В някои секции „ДПС – Ново начало“ спечели над 50-75% от подкрепата на избирателите. Подобно концентрирано гласуване обикновено води експертите до съмнения за купен и контролиран вот.

Изборите преминаха на фона на много сигнали за изборни нарушения и търговия с гласове, както и на критики към МВР, че не е направило достатъчно и дори е подпомогнало нарушенията.

Успехът на ДПС стана и повод да се заговори за директно влизане на Пеевски в управлението на национално ниво, но тази идея беше загърбена. Въпреки това Пеевски потвърди подкрепата си за правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН. „ДПС – Ново начало“ формално не е част от него и няма свои министри, но на практика поддържа кабинета на власт.