Тежко пострада парашутист от Специалните сили

20:29ч, четвъртък, 23 октомври, 2025
190

При изпълнение на планирани парашутни скокове тежко е пострадал военнослужещ от Специалните сили в Пловдив, съобщават от СКСО. При изпълнение на планирани парашутни скокове днес, 23 октомври, е станал инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции.

Пострадалият – младши сержант М.М., незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в болница, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното състояние. За инцидента са уведомени неговите близки.

снимка: Архив на СКСО

