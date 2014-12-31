Годината в снимки

Новината на 2014-та за Под тепето: Пловдив е Културната столица на Европа за 2019г.
2014-та! Година наситена от протести, природни стихии, задкулисие и банкови трусове. Година на избори и политически франкенщайни. Година на кръв по пътища и полицейски палки, стотици и хиляди заглавия с „Шок и Ужас” отпред за колегите от повечето от интернет медиите. Да, година на сълзи, разбити глави, съдби, животи. Но и на добри новини…
Изборът на Пловдив за Културна столица на Европа през 2019г! Това е новината на годината за Под тепето. Тъй като медията ни предпочита светлата страна на живота, годишният ни фото обзор започва именно с най-позитивната случка за града ни. Целият ни информационен поток около битката за арт център на Стария континент предизвика изключително голям интерес у вас, читателите. Това е новината, с която на Пловдив му поникнаха криле, сега предстои по-сложното- полетът. В който ние вярваме. И който ще отразяваме плътно, цветно и истинно в следващите четири години. В тях ще приключенстваме заедно. За приземяване не мислим…
Крилете поникнаха в началото на септември, когато след изключителен труд, положен от много хора, градът ни се окичи с така важната титла. Отпразнувахме я всички, заедно, на една маса на Главната. Пихме вино и пяхме. Беше красиво. Красиво като близо 100-те хиляди, наводнили улиците на града в юбилейното издание на Нощ на музеите и галериите. Красиво като съживяването на Капана. Като провеждането на първия гигантски международен архитектурен конкурс за Площад Централен. Като реставрацията на сграфитото на Слона в Стария град, в който процес имахме немалка роля. Основна такава играхме и в печалната акция по опита за разкриване на стенописа на Йоан Левиев в Дома на културата. Оказа се, че той е изчезнал безследно при златния ремонт на сградата. Виновни, естествено, няма. Лошата новина бе белязана от един позитивен знак- диалог с общинската администрация. С такъв обаче не можем да се похвалим относно бъдещето на сакралното за Пловдив Небет тепе. Като обществено отговорна медия Под тепето, заедно с пловдивския екип на БНТ организира експертен дебат по темата, който представители на проектантския екип и общината пропуснаха по една или друга причина. Надяваме се 2015-та да е по-диалогична и прозрачна в отношенията между власт, медии и общественост.
Пожелаваме си през следващата година, на този ден, да ви предложим повече снимки от добрите новини, от разрешени обществени проблеми, от защитени и реализирани каузи. Пожелаваме си усмивките да преобладават пред окървавените физиономии, да пишем за обич, а не за омраза. Пожелаваме на Вас, читателите, 2015-та да е година на полет и осъществени мечти. Година на страст, а не на страх. Година на вяра, а не на безверие.
1 696 коментари
Herkese merhaba, bu site oyuncuları için önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino adresini yine güncelledi. Erişim sorunu varsa endişe etmeyin. Güncel Vay Casino giriş adresi şu an burada: Vaycasino Güncel Paylaştığım bağlantı ile doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir bahis keyfi sürdürmek için Vay Casino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.
Gençler, Grandpashabet son linki belli oldu. Giremeyenler buradan devam edebilir Grandpashabet Apk
Matbet güncel adresi lazımsa işte burada. Maç izlemek için tıkla: https://matbet.jp.net/# Canlı maçlar burada. Gençler, Matbet bahis son linki belli oldu.
Herkese merhaba, bu populer site uyeleri ad?na k?sa bir duyuru paylas?yorum. Bildiginiz gibi bahis platformu domain adresini BTK engeli yuzunden tekrar degistirdi. Siteye ulas?m sorunu yas?yorsan?z dogru yerdesiniz. Resmi siteye erisim adresi art?k burada https://casibom.mex.com/# Paylast?g?m baglant? uzerinden vpn kullanmadan siteye erisebilirsiniz. Ayr?ca kay?t olanlara sunulan freespin kampanyalar?n? mutlaka kac?rmay?n. Lisansl? casino keyfi surdurmek icin Casibom dogru adres. Herkese bol sans dilerim.
Herkese merhaba, bu popüler site oyuncuları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi site adresini BTK engeli yüzünden sürekli değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız çözüm burada. Çalışan Casibom güncel giriş adresi artık paylaşıyorum https://casibom.mex.com/# Bu link ile doğrudan siteye bağlanabilirsiniz. Ek olarak yeni üyelere sunulan yatırım bonusu kampanyalarını mutlaka kaçırmayın. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Herkese merhaba, Casibom sitesi oyuncuları adına kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu adresini BTK engeli yüzünden tekrar güncelledi. Erişim problemi çekenler için çözüm burada. Son siteye erişim adresi şu an paylaşıyorum Casibom Güncel Giriş Paylaştığım bağlantı ile direkt siteye erişebilirsiniz. Ek olarak yeni üyelere verilen yatırım bonusu kampanyalarını da kaçırmayın. Güvenilir slot deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.