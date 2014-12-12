Илия Кирчев стана шеф в Българската банка за развитие
Известният пловдивски банкер празнува назначението с приятели на обяд в Божоле
Известният пловдивски банкер Илия Кирчев зае един от най-ключовите постове в бранша в България. От днес той е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българска банка за развитие. Това се случи с решение на Надзорния съвет на финансовата институция, който смени досегашните изпълнителни директори Димо Спасов и Иван Христов. На стола на председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор седна Ангел Геков, а Илия Кирчев зае мястото на Иван Христов.
Илия Кирчев е магистър по „Финанси“ от УНСС. Кариерата му започва през 1995 г. в Агробизнесбанк в Пловдив. От 1999 г. до 2003 г. е управител на клон Пловдив на „Алианц Банк България“. От 2003 до 2005 г. заема ръководни позиции в „Ейч Ви Би Банк Биохим“. От 2005 г. до 2010 г. последователно оглавява два от пловдивските клонове на „Юробанк България“, а през 2011 г. става регионален мениджър за корпоративни клиенти в банката. От 2012 до 2013 г. е управител на клон Пловдив на „Първа инвестиционна банка“ АД. Понастоящем е асистент във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив.
Кирчев проходи в банковия сектор още във времето на брокерите и тяхната Агробизнесбанк. Интересното в конкурса бе, че основната му конкурентка за шефското кресло в ПИБ бе първата съпруга на един от създателите на Агробизнесбанк Христо Александров- Зоя.
Кирчев е известен не само с финансовите си способности, но и с афинитета си към светския живот. В рамките на десетина години банкерът е задължителното присъствие на всяко клюкарско събитие в града.
Днес бе засечен да празнува назначението си с голяма компания приятели на обяд. Както подобаваше за повода, Кирчев почерпи цялата маса в ресторант Божоле.
80 коментари
*News of the abc world news tonight season 11 episode 350*’s album art by Queen is
a bold sci-fi masterpiece.
Книги по психологии психология зависимых отношений дают инструменты для гармонии.
В Dragon Money простой и быстрый вывод средств
драгон казино официальный сайт
Nursing cleaning business names ideas ideas include telehealth triage or medical equipment rentals.
Приложение не вылетает даже при слабом интернете
https://formasi777.com/bukmeker-melbet-2025-obzor-prognozy/
https://www.markmoving.com/promokod-melbet-pri-registratsii-2025/
Турниры с призовыми по 5 лямов
Also visit my site … мелстрой и казино
Я уже год живу в Малаге по digital nomad визе.
Если у кого-то есть вопросы по жизни
здесь — пишите!
nomad visa испания
Отделочные работы в коридоре: мозаика, подсветка.
Вход как в галерею.
http://classicalmusicmp3freedownload.com/ja/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:CourtneyOGrady0
Ехали до Ессентуков, водитель включил приятную музыку,
не болтал лишнего, идеально
https://wiki.darkskylines.com/wiki/User:StacyFalleni54