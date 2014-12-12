Илия Кирчев стана шеф в Българската банка за развитие

Известният пловдивски банкер празнува назначението с приятели на обяд в Божоле

Известният пловдивски банкер Илия Кирчев зае един от най-ключовите постове в бранша в България. От днес той е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българска банка за развитие. Това се случи с решение на Надзорния съвет на финансовата институция, който смени досегашните изпълнителни директори Димо Спасов и Иван Христов. На стола на председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор седна Ангел Геков, а Илия Кирчев зае мястото на Иван Христов.

Илия Кирчев е магистър по „Финанси“ от УНСС. Кариерата му започва през 1995 г. в Агробизнесбанк в Пловдив. От 1999 г. до 2003 г. е управител на клон Пловдив на „Алианц Банк България“. От 2003 до 2005 г. заема ръководни позиции в „Ейч Ви Би Банк Биохим“. От 2005 г. до 2010 г. последователно оглавява два от пловдивските клонове на „Юробанк България“, а през 2011 г. става регионален мениджър за корпоративни клиенти в банката. От 2012 до 2013 г. е управител на клон Пловдив на „Първа инвестиционна банка“ АД. Понастоящем е асистент във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив.

Кирчев проходи в банковия сектор още във времето на брокерите и тяхната Агробизнесбанк. Интересното в конкурса бе, че основната му конкурентка за шефското кресло в ПИБ бе първата съпруга на един от създателите на Агробизнесбанк Христо Александров- Зоя.

Кирчев е известен не само с финансовите си способности, но и с афинитета си към светския живот. В рамките на десетина години банкерът е задължителното присъствие на всяко клюкарско събитие в града.

Днес бе засечен да празнува назначението си с голяма компания приятели на обяд. Както подобаваше за повода, Кирчев почерпи цялата маса в ресторант Божоле.