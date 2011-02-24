Пещерска получи отличен на Винария

Безспорният лидер сред ракиите получи признанието на световните експерти
Иван Папазов с отличията на Винпром ПещераСтартът на международното изложение Винария бе отбелязан традиционно с връчването на най-престижните у нас оскари във винения сектор „Златен ритон”,който ежегодно оценява качеството на българските вина и ракии. Инициативата на Националната лозаро-винарска камара и Международен панаир Пловдив е наложена като най-очакваното събитие за бранша през годината и един от малкото ни международно признати дегустационни форуми, който може да се конкурира с тези в Берлин, Бордо, Париж и Лондон.
Най-големият винпром в България – Винпром Пещера и тази година обра златните медали и световното признание на експертите, поканени за оскарите на Винария 2011 г. Сред тях беше и Каролайн Гилби, дегустатор номер едно в световен мащаб, която похвали експертното провеждане на дегустациите и отличното качество на продуктите на компанията. Ракията лидер по пазарен дял у нас Пещерска за пореден път се доказа като безспорен първенец и обра златните и сребърни медали в различните категории при ракиите. Най-големи фаворити за 2011 г. остават Пещерска Гроздова, Пещерска Отлежала и Пещерска Мускатова.
Пещерска ракия вече няколко години подред печели признанието на експертите по различни дегустационни форуми не само у нас, но и в чужбина. През изминалата година ракията на България бе високо оценена със златен медал и на International Review of Spirits Award, състояло се в Чикаго, САЩ. В сряда по повод откриването на Винария 2011 г. изпълнителният директор на Винпром Пещера – Иван Папазов, показа и новия дизайн на бутилката на Пещерска ракия, който до месец ще се намира в търговската мрежа.
С високите си вкусови и качествени показатели, виното на компанията също за поредна година не остана неоценено. Компанията избра именно в рамките на Винария да представи официално и новата си марка висококачествени млади вина, които скоро ще са на пазара с името „Домейн Пещера”. Освен с множество медали, неговите отлични показатели бяха доказани и с дегустация на щанда на компанията, който отново зае почетното място в палата номер 11 на Международен панаир Пловдив.
Продуктите на компанията бяха подложени на експертни дегустации наравно с 435 винени и 86 ракиени проби и оценявани от няколко независими експертни комисии, съставени както от водещите български дегустатори, така и от международни експерти от страните с традиционно вино и алкохоло-производство. От тази година регламентът на провеждане и оценяване на винените проби бе подобрен, за да отговаря на международните стандарти. Така всеки един медал се получава само при единна оценка на всички дегустационни комисии. Ако един продукт е определен за медал, той преминава през оцените на всяка една останала комисия. Това означава, че фаворитите като Пещерска са безспорни и са преминали през изключително сериозна цедка. Така, категорични са организаторите, спомагаме не само за подобряване на регламента, но и за налагане на конкурса на световно ниво.
Винпром Ямбол постигна истински фурор на оскарите и си тръгна с над 34 златни, сребърни и бронзови медали и разбира се най-почетния приз за вината – „Златен ритон”.
1 230 коментари
п»їLately, I had to find antibiotics urgently and came across this amazing site. They let you buy antibiotics without a prescription legally. If you have a toothache, try here. Fast shipping available. Link: amoxil online purchase. Hope you feel better.
Actually, I had to find Stromectol pills and came across this source. They sell genuine Ivermectin no script needed. For treating infections safely, highly recommended: buy anti-parasitic meds. Hope it helps
п»їActually, I had to find Ciprofloxacin without waiting and stumbled upon this amazing site. They let you order meds no script safely. In case of strep throat, this is the best place. Overnight shipping available. More info: http://antibioticsexpress.com/#. Highly recommended.
Actually, I needed medication for a toothache and stumbled upon this source. It offers generic Amoxil fast. For fast relief, highly recommended: http://amoxicillinexpress.com/#. Get well soon.
п»їActually, I needed Zithromax without waiting and found Antibiotics Express. It allows you to buy antibiotics without a prescription securely. If you have sinusitis, try here. Discreet packaging to USA. Check it out: http://antibioticsexpress.com/#. Get well soon.
п»їTo be honest, I was looking for Doxycycline urgently and stumbled upon a great source. They let you buy antibiotics without a prescription securely. For treating strep throat, this is the best place. Express delivery to USA. More info: https://antibioticsexpress.xyz/#. Good luck.
Just now, I had to find Doxycycline without waiting and stumbled upon this amazing site. It allows you to get treatment fast securely. If you have a bacterial infection, I recommend this site. Overnight shipping to USA. Go here: http://antibioticsexpress.com/#. Highly recommended.
To be honest, I needed anti-parasitic meds for humans and discovered this reliable site. You can get generic Stromectol delivered fast. If you need to treat parasites quickly, check this out: purchase stromectol. Best prices
Hi! Check out this site to buy medications cheaply. This store has reliable delivery on all meds. If you want to save, check it out: express pharmacy. Cheers.
п»їLately, I needed Zithromax without waiting and came across this amazing site. They let you order meds no script safely. For treating UTI, this is the best place. Discreet packaging to USA. Link: https://antibioticsexpress.xyz/#. Get well soon.