Пещерска получи отличен на Винария

Безспорният лидер сред ракиите получи признанието на световните експерти
Иван Папазов с отличията на Винпром ПещераСтартът на международното изложение Винария бе отбелязан традиционно с връчването на най-престижните у нас оскари във винения сектор „Златен ритон”,който ежегодно оценява качеството на българските вина и ракии. Инициативата на Националната лозаро-винарска камара и Международен панаир Пловдив е наложена като най-очакваното събитие за бранша през годината и един от малкото ни международно признати дегустационни форуми, който може да се конкурира с тези в Берлин, Бордо, Париж и Лондон.
Най-големият винпром в България – Винпром Пещера и тази година обра златните медали и световното признание на експертите, поканени за оскарите на Винария 2011 г. Сред тях беше и Каролайн Гилби, дегустатор номер едно в световен мащаб, която похвали експертното провеждане на дегустациите и отличното качество на продуктите на компанията. Ракията лидер по пазарен дял у нас Пещерска за пореден път се доказа като безспорен първенец и обра златните и сребърни медали в различните категории при ракиите. Най-големи фаворити за 2011 г. остават Пещерска Гроздова, Пещерска Отлежала и Пещерска Мускатова.
Пещерска ракия вече няколко години подред печели признанието на експертите по различни дегустационни форуми не само у нас, но и в чужбина. През изминалата година ракията на България бе високо оценена със златен медал и на International Review of Spirits Award, състояло се в Чикаго, САЩ. В сряда по повод откриването на Винария 2011 г. изпълнителният директор на Винпром Пещера – Иван Папазов, показа и новия дизайн на бутилката на Пещерска ракия, който до месец ще се намира в търговската мрежа.
С високите си вкусови и качествени показатели, виното на компанията също за поредна година не остана неоценено. Компанията избра именно в рамките на Винария да представи официално и новата си марка висококачествени млади вина, които скоро ще са на пазара с името „Домейн Пещера”. Освен с множество медали, неговите отлични показатели бяха доказани и с дегустация на щанда на компанията, който отново зае почетното място в палата номер 11 на Международен панаир Пловдив.
Продуктите на компанията бяха подложени на експертни дегустации наравно с 435 винени и 86 ракиени проби и оценявани от няколко независими експертни комисии, съставени както от водещите български дегустатори, така и от международни експерти от страните с традиционно вино и алкохоло-производство. От тази година регламентът на провеждане и оценяване на винените проби бе подобрен, за да отговаря на международните стандарти. Така всеки един медал се получава само при единна оценка на всички дегустационни комисии. Ако един продукт е определен за медал, той преминава през оцените на всяка една останала комисия. Това означава, че фаворитите като Пещерска са безспорни и са преминали през изключително сериозна цедка. Така, категорични са организаторите, спомагаме не само за подобряване на регламента, но и за налагане на конкурса на световно ниво.
Винпром Ямбол постигна истински фурор на оскарите и си тръгна с над 34 златни, сребърни и бронзови медали и разбира се най-почетния приз за вината – „Златен ритон”.
1 086 коментари
If you want to save money on prescriptions, I suggest checking this report. It reveals prices for generics. Discounted options available here: п»їview.
FYI, an important guide on cross-border shipping rules. The author describes the best shipping methods for generics. Full info: п»їUpstate Medical.
п»їLately, I came across an interesting guide regarding generic pills from India. The site discusses the manufacturing standards when buying antibiotics. For those interested in cheaper alternatives, take a look: п»їkisawyer.us.com. Might be useful.
For those looking to save cash on meds, you should try checking this page. It reveals trusted Mexican pharmacies. Good deals available here: п»їhttps://polkcity.us.com/# medicine mexico.
To save on pharmacy costs, you should try visiting this report. It shows where to buy cheap. Discounted options at this link: п»їpurple pharmacy mexico.
п»їJust now, I discovered a useful article regarding ordering meds from India. The site discusses CDSCO regulations on prescriptions. If anyone wants Trusted Indian sources, visit this link: п»їindian pharmacy. Good info.