Свлачище затвори пътя от Асеновград до Смолян

Снимката е илюстративна
Свлачище затвори пътя до Смолян днес. Спешни мерки са предприети за разчистване на падналата скална маса върху пътното платно на изхода на Асеновград, в посока Бачково.
Сигналът за свлачището е получен около 11.45 ч. на тел. 112. На място са екипи на районното управление, и в двете посоки автомобилите се насочват към обходни маршрути.
126 коментари
viagra reseptfri: nettapotek for menn – nettapotek for menn
diskrete Lieferung per DHL: Potenzmittel ohne ärztliches Rezept – vital pharma 24
kamagra: acheter Kamagra en ligne – kamagra
pillole per disfunzione erettile: Avanafil senza ricetta – Avanafil senza ricetta
Spedra prezzo basso Italia: acquistare Spedra online – comprare medicinali online legali
http://vitahomme.com/# Sildenafil generique