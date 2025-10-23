Над 40 български и международни компании са заявили интерес към изграждането на новия терминал 3 на летище „Васил Левски“ в София, съобщиха от концесионера „СОФ Кънект“. Това е рекорден интерес за инфраструктурен проект у нас.

Проектът, оценен на 450 млн. лева с допълнителни 50 млн. за оборудване, трябва да бъде завършен през април 2031 г. Новият терминал ще има площ от 60 000 кв. м и ще бъде свързан с терминал 2, като капацитетът на летището ще нарасне от 7 на 20 милиона пътници годишно.

Модернизацията включва нови зони за пътници, търговски площи, пътнически ръкави и транспортен център с паркинг за автобуси. Предвижда се и обновяване на съществуващите системи на терминал 2 по стандартите на Skytrax за 5-звездно регионално летище.

Документите за предварителна квалификация на кандидатите ще бъдат публикувани в началото на ноември.