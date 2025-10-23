„Няма опасност от криза с горивата, има достатъчно произведени горива. Рафинерията в Бургас трябва да продължи да работи. Имаме един месец, в който да вземем националното решение за това как да подходим като държава“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Брюксел по повод наложените от САЩ санкции на Роснефт и Лукойл.

„Ще изследваме кой е най-добрият вариант за рафинерията с оглед на това държавата да не попадне и тя самата в санкционен режим и да позволи рафинерията да произвежда“, отбеляза още Желязков и добави, че до 21 ноември следва да има пълна яснота по темата. Премиерът беше категоричен, че производството и доставката на петролни продукти не са възпрепятствани, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол.

Росен Желязков посочи, че затруднения за рафинерията произтичат от нейната собственост. Премиерът напомни, че Лукойл-Бургас е част от системата на Лукойл-Русия, защото се притежава косвено повече от 50% от руския Лукойл, поради което попада в този санкционен режим. „Възможностите са свързани със скрининга, който трябва да бъде направен – с изследване възможността за назначаване на особен управител и всички опции, които нашето законодателство позволява, хармонизирано с наложения режим“, добави Желязков.

Той отбеляза, че това са първите санкции, които администрацията на президента Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната, добави Желязков.