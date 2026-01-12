Еврото в България: Първи стъпки и обществени нагласи

Анализ на резултатите от потребителско проучване на MoitePari.bg
Въвеждането на еврото като официално разплащателно средство в България бе посрещнато със смесени емоции, висока степен на информираност и значителни очаквания за икономическа трансформация. Данните от анкетата (пусната в първите няколко дни след приемане на единната валута) беше проведена сред над 500 респонденти, очертавайки практическите предизвикателства и дългосрочните прогнози на гражданите,посетители на сайта MoitePari.bg.
Техническа готовност и първи транзакции
Първите дни на 2026 г. преминаха без мащабни технически сътресения в банковата система, но с известни затруднения в търговската мрежа.
- Картови плащания: Огромното мнозинство от потребителите (94%) споделят, че не са срещнали проблеми при плащане с банкова карта след 1 януари
- Кешови наличности: 37% от анкетираните са посрещнали новата година с наличности и в двете валути, докато други 37% са разчитали само на левове. Едва 4% са разполагали единствено с евро в брой в началото на годината.
- Операции на банкомат в първите дни: 76% от анкетираните споделят, че не им се е наложило да теглят пари от банкомат, а други 23% са теглили суми в първите дни на банкомат и не са срещнали никакви трудности. Едва при 1% от анкетираните не е имало налично евро в банкомата.
- Разплащания в търговски обекти:
Плащания в левове: 76% от анкетираните споделят, че не срещат трудности да плащат в левове, тъй като търговците премат левове. 18% пък вече не разполагат с левови наличности, а са обменили спестяванията си, преди 01.01.2026 г.
В същото време 48% анкетираните споделят, че при кешово плащане търговците връщат ресто предимно в евро. Една по-малка част (40%) споделят, че търговците им връщат ресто в лева, защото нямат достатъчно еврови наличности. 12% пък споделят, че им връщат смесено (нещо, което не позволява и е в разрес със закон за приемането на еврото). Според правилата търговците са длъжни да връщат рестото единствено в евро, независимо дали сте платили в левове, в евро или в комбинация от двете валути. Ако търговецът няма достатъчна моментна наличност в евро, за да върне рестото, той може да го върне изцяло в левове. Важно е да се отбележи, че не се допуска „смесено ресто“ (част от сумата в левове, а другата част в евро).
Подкрепа и очаквания
Проучването показва превес на поддръжниците на единната валута, макар и при наличие на силна опозиция.
- Обща подкрепа: 50% от анкетираните заявяват пълна подкрепа за еврото, а 23% споделят, че категорично не подкрепят неговото въвеждане. Все пак сумарно броят на групата на акетираните с положително мнение за единната валута (67%) е по-голяма от тази на евроскептиците (30%).
- Ползи срещу негативи: 57% вярват, че еврото ще донесе повече ползи за страната, докато 25% очакват предимно негативни последици.
- Лични доходи: В средносрочен план (1-2 години) нагласите за личните доходи са силно фрагментирани – 33% очакват повишение, заради приемането на единната валута, докато 32% се опасяват, че те ще намалеят.
Основните страхове: Цени, имоти и лихви
Най-голямото притеснение на анкетираните остава инфлационният натиск и ефектът върху имотния пазар.
- Инфлация: Едва 6% вярват, че еврото ще донесе ценова стабилност. Мнозинството (76%) очаква повишение на цените, като 40% прогнозират значителен ръст, а 36%– леко повишение поради закръгляне. За 17% еврото няма да се отрази върху общото ценово равнище.
- Контрол върху спекулата: Доверието в мерките за контрол (двойно обозначаване, санкции) е ниско – 51% ги смятат за неефективни, срещу 43%, които вярват в тяхната ефективност
- Имотен пазар: Очакванията за цените на имотите са възходящи – 55% предвиждат ръст в следващите две години, като 10% от тях очакват повишение от порядъка на 11-20%.
- Кредитиране: Относно лихвените проценти по нови кредити, мненията са разделени – 32% очакват те да останат същите, 29% прогнозират повишение, а едва 12% се надяват те да станат още по-ниски.
Какво притеснява българина при смяна на валутата
Данните на MoitePari.bg показват, че въпреки технически успешния старт на прехода, психологическата бариера и страхът от спекулативно повишение на цените остават водещи. Българите са подготвени практически, но остават скептични по отношение на дългосрочната ценова стабилност.
1. Спекулативни практики в ценообразуването
Потребителите описват примери, при които превалутирането се използва като повод за мащабно изкуствено повишение на цените:
- Директна замяна на валутния знак: Респонденти съобщават за случаи, в които цени в лева директно се превръщат в същата цифрова стойност, но в евро (например кроасан от 1,20 лв. става 1,20 евро), което представлява скрито увеличение от близо 100%
- Спекула при малките търговци: Наблюдава се тенденция при малките обекти и пазарите цените да се завишават самосиндикално, като се разчита на първоначалното объркване на купувачите
- Сектор на услугите: Изразено е сериозно недоволство от поскъпването на зъболекарските и медицинските услуги, както и на тези при занаятчиите („майсторите“), които работят предимно в брой
2. Оперативни проблеми в търговската мрежа
Данните показват, че търговците често са били неподготвени за ролята си на „обменни бюра“ в периода на двойно обращение6666:
- Липса на евро наличности: 18% от анкетираните посочват, че търговците им връщат ресто в лева с оправданието, че нямат налично евро. Някои потребители описват ситуацията като „пълна бъркотия“
- Отказ от приемане на лева: Макар и малък процент (5%), има случаи, в които търговци неправомерно са отказвали да приемат плащания в левове след 1 януари
- Проблеми с монетите: Потребители съобщават за тотална липса на евро монети в определени региони (например Бургас) и невъзможност те да бъдат закупени дори от банките в първите дни
3. Аналитичен коментар: Изкривяване на пазара
Анализът на свободните коментари разкрива няколко критични за икономиката моменти:
- Ерозия на доверието: Липсата на ефективен контрол (51% скептицизъм към мерките) кара гражданите да вярват, че държавата е позволила на бизнеса да се възползва от ситуацията
- Принудителна цифровизация: Положителен, макар и страничен ефект е, че някои малки търговци са инсталирали ПОС терминали от страх пред фалшиви евро банкноти или затруднения с рестото
- Социално напрежение: Възрастните хора са идентифицирани като най-уязвимата група, за която информацията е била недостатъчна и която е най-застрашена от измами при връщане на ресто и обмяна на валутата
4. Профил на участниците и информираност
Резултатите отразяват мнението на високообразованата и икономически активна част от населението – посетители на сайта MoitePari.bg
- Образование: 78% от участниците са с висше образование (магистър или бакалавър)
- Информираност: 81% заявяват, че са били напълно или по-скоро информирани за практическите стъпки при прехода
- Доходи: 28% от респондентите са с нетен месечен доход на домакинството над 5000 лв.
Анкетата е изготвена от финансовите анализатори от портала MoitePari.bg и е проведена в периода 05.01.2026 г. – 08.01.2026 г.
28 коментари
Hi, I just found a reliable online drugstore to order generics hassle-free. If you need no prescription drugs, OnlinePharm is very good. Fast delivery and huge selection. Link here: check availability. Hope this was useful.
Hey there, To be honest, I found a reliable international pharmacy to order prescription drugs cheaply. If you need cheap meds, this site is highly recommended. Fast delivery plus huge selection. Link here: cheap pharmacy online. Stay safe.
Hey everyone, To be honest, I found a great online drugstore for purchasing generics securely. For those who need cheap meds, OnlinePharm is the best choice. Fast delivery and it is very affordable. Check it out: check availability. Be well.
Hello everyone, Lately came across a reliable website to save on Rx. For those seeking and need meds from Mexico, this site is the best option. They ship to USA plus it is safe. Link is here: Pharm Mex Store. Regards.
Greetings, I just found a great online drugstore to order prescription drugs hassle-free. If you are looking for cheap meds, OnlinePharm is worth a look. Secure shipping and no script needed. Link here: https://onlinepharm.jp.net/#. Stay healthy.
Yeni Pin Up giriÅŸ Ã¼nvanÄ±nÄ± axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, doÄŸru yerdesiniz. Bloklanmayan link vasitÉ™silÉ™ qeydiyyat olun vÉ™ qazanmaÄŸa baÅŸlayÄ±n. Pulsuz fÄ±rlanmalar sizi gÃ¶zlÉ™yir. KeÃ§id: ï»¿É™traflÄ± mÉ™lumat hamÄ±ya bol ÅŸans.
2026 yД±lД±nda popГјler olan casino siteleri hangileri? DetaylД± liste web sitemizde mevcuttur. Bedava bahis veren siteleri ve yeni adres linklerini paylaЕџД±yoruz. Hemen tД±klayД±n п»їtГјrkГ§e casino siteleri fД±rsatД± kaГ§Д±rmayД±n.