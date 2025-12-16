Алфа Рисърч: 2025 завършва с рекордно недоверие

Масовите протести, ерозията в доверието към институциите и нарастващият песимизъм за 2026 г. бележат края на годината, показва национално представително проучване

2025 година приключва с натрупано обществено напрежение, срив в доверието към институциите и дълбока криза в политическото лидерство. Това показват данните от национално представителното проучване „Обществено-политически нагласи“, проведено от агенция „Алфа Рисърч“ в периода 5–12 декември 2025 г. сред 1000 пълнолетни граждани в страната.

Изследването отчита рязък контраст спрямо началото на годината, стартирала с приемането на България в сухопътния Шенген и подаването на молба за членство в еврозоната, но завършила с масови протести и оставка на правителството.

Протестите – с широка и устойчива подкрепа

Най-големите протести от последното десетилетие се ползват с изключително високо обществено одобрение. 59% от анкетираните ги подкрепят безусловно, а още 25% – частично, като ги смятат за справедливи, но изразяват опасения от евентуална нежелана политическа алтернатива. Само 16% са категорично против.

Повече от половината българи смятат, че протестите е трябвало да доведат до оставка на кабинета – ход, който в крайна сметка съвпадна с обществените очаквания.

Недоверие към институциите и антирекорд за парламента

Проучването регистрира задълбочаваща се ерозия в доверието към институциите, като Народното събрание достига исторически минимум – едва 5% одобрение срещу 69% неодобрение. Дори симпатизантите на парламентарно представените партии остават силно критични.

Правителството напуска управлението с 58% отрицателни оценки, а премиерът Росен Желязков – с 49% недоверие. Президентът Румен Радев запазва водещ институционален рейтинг, но и при него се отчита спад на доверието до 35%, на фона на нарастваща поляризация около позициите му за еврото и геополитиката.

Песимизъм за страната, тревоги от инфлацията

Очакванията за 2026 г. са по-негативни както в личен, така и в национален план. 45% от българите са песимисти за развитието на страната, като основните притеснения са свързани с инфлацията, растящите цени и несигурната политическа перспектива.

Характерните думи за 2025 г. са „евро“, „протести“, „корупция“ и „оставка“, докато за 2026 г. доминират „надежда“, „промяна“ и „избори“.

Размествания в електоралните нагласи

Данните очертават тенденция към по-фрагментиран парламент и по-висока избирателна активност – с потенциално 300–500 хил. нови гласоподаватели.

ГЕРБ остава първа сила с 21.4% , но губи подкрепа и е с нарастващо недоверие.

остава първа сила с , но губи подкрепа и е с нарастващо недоверие. ПП–ДБ бележат ръст до 17.8% , след подкрепата си за протестите.

бележат ръст до , след подкрепата си за протестите. „Възраждане“ е трета политическа сила с 11.6% .

е трета политическа сила с . ДПС – Ново начало заема четвърта позиция с 9.4% , при рекордно високо неодобрение към лидера Делян Пеевски.

заема четвърта позиция с , при рекордно високо неодобрение към лидера Делян Пеевски. БСП и ИТН са на ръба на парламентарната бариера.

Очакване за „нова политическа сила“

Нетърпимостта между партиите и отказът от коалиционни формули водят до силно обществено търсене на алтернатива – 40% от българите предпочитат управление, изградено около нов политически субект. Все още обаче липсва яснота каква да бъде тази алтернатива и дали тя ще се материализира в реален вот.

От това как ще се структурира този обществен потенциал ще зависи изходът от предсрочните парламентарни избори, възможността за съставяне на правителство и посоката на управлението през 2026 година.