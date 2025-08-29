86-годишна жена почина при инцидент в социален дом

86-годишна жена е починала, а двама полицаи от Районното управление в Карнобат са леко обгазени при инцидент в социалния дом за възрастни хора в село Огнен.
Сигналът за пожар е подаден около 22:16 ч. снощи. На място е установено силно задимяване, причинено вероятно от неизправно електрическо табло, разположено в склад с нови памперси.
Двамата служители на реда са помогнали на персонала при евакуацията на всички 45 обитатели на дома. Възрастните хора са настанени временно в болницата в Карнобат.
По време на транспортиране с линейка е починала 86-годишна жена от Бургас – най-дългогодишната обитателка на дома. Предполага се, че причината е инфаркт.
Двамата полицаи са прегледани и освободени за домашно лечение. Те ще бъдат отличени от директора на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов.
985 коментари
Gencler, Grandpashabet son linki belli oldu. Giremeyenler buradan giris yapabilir T?kla Git
Arkadaşlar, Grandpashabet yeni adresi açıklandı. Adresi bulamayanlar buradan devam edebilir Grandpashabet 2026
Matbet guncel adresi ar?yorsan?z iste burada. H?zl? icin t?kla: Buraya T?kla Canl? maclar bu sitede. Gencler, Matbet son linki belli oldu.
Matbet TV güncel linki arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sorunsuz için: Matbet Giriş Yüksek oranlar burada. Arkadaşlar, Matbet yeni adresi açıklandı.
Hey guys, Lately stumbled upon an amazing website to save on Rx. For those looking for cheap antibiotics without prescription, IndiaPharm is very reliable. You get lowest prices guaranteed. More info here: India Pharm Store. Good luck.