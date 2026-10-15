Над 110 свободни позиции предложиха на трудова борса в Пловдив

Над 110 свободни работни места предложиха 12 работодатели на специализирана трудова борса в Пловдив, насочена към младежи и хора, които продължително са извън пазара на труда. Събитието е организирано от Дирекция „Бюро по труда“ – Пловдив и фондация „Каритас България“.

В борсата участваха компании от производството, търговията, хотелиерството и транспорта. Тя беше открита от областния управител Георги Янев и заместник-министъра на труда и социалната политика Данаил Русев.

По данни, представени от Русев, близо 9000 безработни в област Пловдив са започнали работа от началото на годината до края на септември. Безработицата в община Пловдив е 3,3% – с 2,1 процентни пункта под средното за страната.

В същото време в бюрата по труда в областта са регистрирани около 13 000 безработни, докато работодателите продължават да изпитват недостиг на оперативно-технически кадри.

„Близо половината от безработните са без квалификация и с основно или по-ниско образование“, посочи заместник-министър Русев. По думите му необходимостта от готови специалисти отстъпва място на модел, при който компаниите инвестират в обучение на новите си служители.

Областният управител Георги Янев отбеляза, че според данни на НСИ Пловдив е областта с най-голям брой регистрирани млади безработни до 29 години – над 1600 души.

Той подчерта ролята на трудовата борса за преодоляване на бариерите пред младите хора и уязвимите групи и припомни възможностите за безплатно професионално обучение чрез бюрата по труда.

Работодателите могат да се възползват и от програми, при които държавата поема разходи за заплати и осигуровки на наети служители, както и за ментори. Предвидени са и данъчни стимули за бизнеса.