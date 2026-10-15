Повече пари за семейства през 2027 г.: увеличават детските и майчинството

По-висока финансова подкрепа за семействата с деца е заложена в проекта на държавния бюджет за 2027 г. Еднократните помощи при раждане ще бъдат увеличени с над 56%, а обезщетението за втората година от майчинството ще достигне 450 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

Предвижда се месечните детски добавки да се увеличат с между 16% и 19% в зависимост от броя на децата в семейството. От тази подкрепа в момента се възползват над 400 000 семейства.

Повече средства са предвидени и за отглеждането на деца с увреждания. Помощта за дете с най-висока степен на увреждане ще бъде увеличена с над 100 евро.

Промени в майчинството

Обезщетението за втората година от майчинството ще нарасне с 13% и ще достигне 450 евро месечно.

Предвижда се и по-високо обезщетение за майките, които се върнат на работа преди детето да навърши две години. Те ще могат да получават 75% от обезщетението, което биха вземали при продължаване на отпуска за отглеждане на детето.

Очаква се да се увеличи и обезщетението през първата година, тъй като размерът му е свързан с максималния осигурителен доход.

Повече хора да запазят достъпа до помощи

Правителството планира допълнителни данъчни облекчения за семействата и промени в доходните прагове за социално подпомагане. Целта е при увеличаване на доходите повече хора да не губят автоматично достъпа си до социална подкрепа.

Ще бъдат увеличени и някои социални плащания за хората с увреждания и домакинствата с доходи под линията на бедност. Част от тях са обвързани с размера на линията на бедност и се повишават при нейното увеличение.

Минималната заплата още не е окончателна

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В проекта на бюджета е заложена минимална работна заплата от 660 евро за 2027 г. Ефремова обаче заяви, че амбицията на правителството е размерът да се доближи максимално до горната граница от 672 евро.

По думите ѝ окончателното решение трябва да балансира необходимостта доходите да покриват основните потребности на работещите и възможностите на работодателите.

Решението се очаква в следващите две седмици, след като бъдат уточнени параметрите на държавния бюджет.

Ефремова посочи, че въпреки препоръките на Европейската комисия за ограничаване на социалните разходи, кабинетът е избрал да увеличи подкрепата за семействата и най-уязвимите групи. Допълнителните разходи се очаква да бъдат компенсирани чрез мерки за увеличаване на бюджетните приходи и ограничаване на дефицита.