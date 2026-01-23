Времето в Пловдив на 23 януари 2026 г.

Жителите и гостите на Пловдив ще се радват на сравнително спокойно зимно време днес, с преобладаващо ясно до слабо облачно небе и ниски температури, характерни за сезона.

Температурите сутринта ще са около -2°C, следобед максималните стойности ще достигнат до +3°C.

През по-голямата част от деня времето ще бъде предимно ясно, без съществени валежи. Вероятността за дъжд или сняг е минимална.

Вятърът ще е слаб до умерен, от северозапад, със скорост около 1 м/сек, което ще допринася за усещане за по-ниски температури.

Препоръчва се топло облекло, особено в ранните сутрешни и вечерни часове. Шофьорите да бъдат внимателни за възможни заледявания по пътната настилка.

