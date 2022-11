Галерия Sarieva представя самостоятелната изложба „Soma“

Галерия Sarieva представя самостоятелна изложбата на базирания в Мюнхен български художник Вальо Ченков. Експозицията представя селекция от най-новите живописни творби на автора, заедно с произведения от периода 2017 – 2021 г., обединени от темата на изложбата, която носи названието „Soma“.

„Soma“ е всекидневната доза опиат, която Олдъс Хъксли описва в своята антиутопична книга Brave New World („Прекрасният нов свят“) като дрога, предписана на всеки член на едно доволно и уравновесено общество. В него никой не бива да е замислен, угрижен или натъжен. Настроението трябва да е отлично, а обществото доволно и добре функциониращо. Всеки гражданин носи в джоба си ежедневната порция „soma“ и винаги бива подтикван да я консумира, в случай че е замислен или угрижен. И макар всички жители на Земята да са безгрижни и постоянно щастливи, цената, която плащат за постигането на тази идилия, е загубата на силните чувства, семейството, изкуствата.

Кадри от изложбата в галерия „Сариева“, Снимка: Мария Джелебова

Действието в книгата Brave New World се развива в далечното бъдеще (26. в.), когато развитието на технологията за изкуствено възпроизвеждане, евгениката и хипнопедията са основните фактори за формиране на обществото, но както е споделяно от редица съвременници, книгата говори за днес, тук и сега по един виртуозен начин.

Вальо Ченков, който е запален привърженик на „философията“ на Хъксли, споделя, че в условията на неговото съвремие по собствено предписание и усмотрение си взима дозата „soma“ редовно в ателието си на 5-ия етаж на улица „Хамза“ № 31, Мюнхен. И именно чрез самостоятелната изложа в галерия Sarieva художникът дава възможност на арт любителите да вземат малко количество от неговата „Soma“ и да се огледат в типичните за него смешни, причудливи, фантастични и небивали персонажи, които битуват между изкуството в ателието и това, което наричаме реалност – навън.

Чисто изобразително художникът пресъздава това безтегловно състояние на конфликт не просто с майсторското владеене на живописта при изграждането на алегоричните мистични персонажи и техните действия, но и чрез свободата да се самопредизвиква като живописец, да апликира върху картините банални елементи от бита, които вгражда в картините си.

Дали тези „Soma“ персонажи са гротески и препратки към политически и културни фигури както това е при Хъксли, или това са ежедневни символи на нас самите – може би няма значение. Важното е, както посочва Вальо Ченков, да приемем всичко със самосъзнание, доза самоирония за несъвършенството на избора, на себе си, обществото и чувство за хумор.

Изложбата ще продължи от 11 ноември до 30 декември 2022 в галерия Sarieva, Пловдив.

Вальо Ченков е роден през 1966 г. в Свищов, България. Живее и работи в Мюнхен, Германия и Ореш, България. Завършва Художествената академия в София и Мюнхенската художествена академия. Авторът е представял самостоятелни изложби в галерии като BELLEPARAIS, Мюнхен, Steinle, Мюнхен, Florian Sundheimer, Мюнхен, Galerie Royal, Мюнхен, Nagel-Draxler, Кьолн, Credo Bonum, София и Sariev Contemporary, Пловдив.

Ченков е участвал в редица групови изложби, сред които “Denkraum Deutschland”, Pinakothek der Moderne, Мюнхен, куратор Miro Craemer; “Jahresgaben”, Kunstverein München, Мюнхен; “Everything Was Forever, Until it Was No More”, Международното биенале за съвременно изкуство в Рига (RIBOCA1), Латвия, куратор Katerina Gregos; “Poesie Summer Watou”, Белгия, куратор Jan Hoet; “Fuori Uso”, Пескара, куратор Agnes Kohlmeyer; “Sweet Case Eluminated”, MAC/VAL Museum, Париж, куратор Катя Ангелова; “Conviction”, Dafen Art Museum, Китай, куратор Wenie Wong; „ЗАЩО ДЮШАН? От обекта до музея и назад (125 години)“, САМСИ, София, куратор Мария Василева; “Poeziezomer”, Белгия, куратор Jan Hoet и др.

Снимка: Ванеса Попова