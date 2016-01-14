Звездно жури избира Мистър Пловдив

Звездно жури ще избере „Мистър Пловдив”. В състава му влизат актуалната Мис Силикон – Габриела Попова, Мисис България – Мариана Маринова, Велина Узунова и известната светска красавица Елизабет Методиева, която стана популярна и като актриса в сериала „Столичани в повече”.

Кастингът за конкурса „Мистър Пловдив” ще се състои на 6 февруари във "W GARDEN CLUВ". Кандидатите , които искат да се борят за престижната титла, се записват в официалната страница на RE:VIEW Agency https://web.facebook.com/REVIEW-Agency-1504020846586772/

Красивите пловдивчани трябва да изпратят снимки в лице и цял ръст и телефон за връзка, а от агенцията ще изберат най-добрите кандидати за конкурса.

Организатори на конкурса са RE:VIEW Agency със собственици Евгени Евтимов и Георги Асенов. За добрата организация на събитието в града под тепетата ще се погрижи регионалния директор на агенцията в Пловдив-Мартин Атанасов .