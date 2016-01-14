Звездно жури избира Мистър Пловдив
Звездно жури ще избере „Мистър Пловдив”. В състава му влизат актуалната Мис Силикон – Габриела Попова, Мисис България – Мариана Маринова, Велина Узунова и известната светска красавица Елизабет Методиева, която стана популярна и като актриса в сериала „Столичани в повече”.
Кастингът за конкурса „Мистър Пловдив” ще се състои на 6 февруари във "W GARDEN CLUВ". Кандидатите , които искат да се борят за престижната титла, се записват в официалната страница на RE:VIEW Agency https://web.facebook.com/REVIEW-Agency-1504020846586772/
Красивите пловдивчани трябва да изпратят снимки в лице и цял ръст и телефон за връзка, а от агенцията ще изберат най-добрите кандидати за конкурса.
Организатори на конкурса са RE:VIEW Agency със собственици Евгени Евтимов и Георги Асенов. За добрата организация на събитието в града под тепетата ще се погрижи регионалния директор на агенцията в Пловдив-Мартин Атанасов .
45 коментари
Dostlar selam, Vaycasino kullanıcıları için kısa bir duyuru paylaşıyorum. Malum site giriş linkini yine güncelledi. Erişim hatası varsa endişe etmeyin. Yeni Vaycasino giriş linki şu an aşağıdadır: Vaycasino Bu link ile direkt hesabınıza erişebilirsiniz. Güvenilir casino keyfi sürdürmek için Vay Casino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans temenni ederim.
Gençler, Grandpashabet son linki belli oldu. Adresi bulamayanlar buradan giriş yapabilir Grandpashabet 2026
Grandpashabet güncel adresi arıyorsanız işte burada. Sorunsuz giriş yapmak için tıkla https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu burada.
Grandpashabet giris adresi ar?yorsan?z iste burada. Sorunsuz giris yapmak icin Buraya T?kla Yuksek oranlar bu sitede.
Matbet giriş linki arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sorunsuz için: https://matbet.jp.net/# Yüksek oranlar burada. Gençler, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.