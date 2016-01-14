Звездно жури избира Мистър Пловдив
Звездно жури ще избере „Мистър Пловдив”. В състава му влизат актуалната Мис Силикон – Габриела Попова, Мисис България – Мариана Маринова, Велина Узунова и известната светска красавица Елизабет Методиева, която стана популярна и като актриса в сериала „Столичани в повече”.
Кастингът за конкурса „Мистър Пловдив” ще се състои на 6 февруари във "W GARDEN CLUВ". Кандидатите , които искат да се борят за престижната титла, се записват в официалната страница на RE:VIEW Agency https://web.facebook.com/REVIEW-Agency-1504020846586772/
Красивите пловдивчани трябва да изпратят снимки в лице и цял ръст и телефон за връзка, а от агенцията ще изберат най-добрите кандидати за конкурса.
Организатори на конкурса са RE:VIEW Agency със собственици Евгени Евтимов и Георги Асенов. За добрата организация на събитието в града под тепетата ще се погрижи регионалния директор на агенцията в Пловдив-Мартин Атанасов .
6 коментари
Aktual Pin Up giriÅŸ Ã¼nvanÄ±nÄ± axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, doÄŸru yerdesiniz. Bloklanmayan link vasitÉ™silÉ™ qeydiyyat olun vÉ™ oynamaÄŸa baÅŸlayÄ±n. Pulsuz fÄ±rlanmalar sizi gÃ¶zlÉ™yir. KeÃ§id: ï»¿Pin Up kazino hamÄ±ya bol ÅŸans.
Info slot gacor hari ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini gampang menang dan aman. Promo menarik menanti anda. Akses link: п»їslot gacor hari ini dan menangkan.
Info slot gacor malam ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini gampang menang dan aman. Bonus new member menanti anda. Akses link: п»їBonaslot login dan menangkan.
п»їActually, I had to find Zithromax without waiting and stumbled upon this amazing site. It allows you to order meds no script securely. If you have a bacterial infection, try here. Fast shipping guaranteed. Visit here: http://www.antibioticsexpress.com. Hope you feel better.
Recently, I wanted to buy antibiotics without waiting and found Antibiotics Express. They let you order meds no script safely. For treating strep throat, check this shop. Express delivery to USA. More info: buy antibiotics no script. Highly recommended.
Just now, I wanted to buy Ciprofloxacin without waiting and stumbled upon this amazing site. They let you buy antibiotics without a prescription legally. For treating UTI, check this shop. Express delivery available. Go here: AntibioticsExpress. Hope you feel better.