Животът зад прозореца (ФОТОГАЛЕРИЯ)

Хора от цял свят споделят гледките си в изолация

Зад всяка снимка има човешка история, свързана с пандемията, повечето от тях са насърчаващи, красиви и изпълнени с надежда

Милиони хора от цял свят споделят изгледите от прозорците и балконите си в социалните мрежи. Преди месец Барбара Дуриау от Амстердам създава групата във Facebook „Изглед от моя прозорец“, която само преди седмица надхвърли 1,5 милиона членове.

„Идеята е да споделим атмосферата на нашето текущо ежедневие зад прозорците“, пише Дуриау във Facebook.

Във виртуалната общност хора, които са разделени от пандемията, споделят няколко хиляди снимки на ден от цял свят – САЩ, Австралия, Тайван, Зимбабве, Бразилия, Колумбия, Южна Африка, Турция, Италия… Всеки ден има рубрика „Кадър на деня“.

Барбара споделя на 16 април следното: „ЕДНИ МИЛИОНИ членове !!! След по-малко от 1 месец … НЕВЕРОЯТНО

Благодаря на всички ви!

За споделянето, за свързването, за живеенето и за обичането един друг!



Това е моя малък „домашен офис“ в Амстердам. Както виждате, аз не съм робот 😉

Аз съм щастливият основател на „ View from my Window“, но вече не работя сама. Заедно с мен в това невероятно приключение е супер екип от 16 администратори / модератори, който работи 24/7.

Вярвайте в доброто! Светът е чудесен!“

Барбара разказва, че много хора се срамуват да споделят своя свят и ги призовава:

Тук няма грозни гледки! Сподели твоята!

Тия Гавин, New York. 7:00 pm, изглед от трапезарията ни

Емилия Микалашка, Ница, Франция.

“Гледката от дома ми във времена на изолация. Приятелство с гълъби, гледане на залези и аплодисменти за здравето на страната ни всеки ден. Бъдете благословени!”

Хон Конг превърна историческа забележителност във временна болница

Ето какво споделя Лиса Лам: Здравейте от Shau Kei Wan, Хонг Конг. Живея в много малък апартамент и нямам красива гледка. Това е стар квартал, не всички сгради са високи. На хълма има историческа забележителност, наречена парк Lei Yue Mun и Holiday Village – това беше военен лагер по време на британски Хонконг, но сега е временен карантинен център за COVID-19.

Поглед назад към историята

Емили Форсе, Понт Канавезе, Торино, Италия.

„Моята къща е построена през 1540 г. и беше част от замъка, от който можете да видите красивата кула горе. Така че тези сгради са наблюдавали много епидемия преди коронавируса.

Току-що прочетох, че през тези дни Северна Италия вече е била изложена на чума, заради търговията, водена от Венеция и Милано. През 1423 г. във Венеция е построен първия лазарет в цяла Европа. Тогава създават специален магистрат за управление на здравеопазването и предотвратяване на епидемията. По това време е съставен и първия документ за пътуване – Fedi di sanità, който гарантира, че идваш от безопасна зона. И, разбира се, поставят много хора под карантина!“

Новозеландците слагат плюшени играчки по прозорците си, за да радват децата

Джейн Ингълбрехт: Киа Ора (страната на дългия бял облак), Окланд, Нова Зеландия.

“Днес приключва IV-та седмица на пълно изолиране с отворени само основни бизнеси. Удължиха мерките до полунощ на понеделник, 26 април, когато ще бъдат понижени до Ниво 3, на което ще останем две седмици и след това ще направим повторна оценка. Моят плюшен заек е на лов за плюшени мечета. Тук когато семействата се разхождат из квартала с децата си, те изпитват голяма радост да броят колкото се може повече плюшени играчки по прозорците.”

Животните са зад стъклата

Лери Хийчкот, Уотърбърг, Южна Африка, Изглед от нашия заден двор. “ Определено мерките за социална изолация не важат за този любознателен жираф!” Драматизмът на залезите

Лори Шефилд, Кеймбридж, Масачузетс, САЩ 19:25 ч. „Живея на третия етаж. В стаята има един прозорец и той показва близостта на къщите, дъждът върху тротоара и никой наоколо. Забележете, залезите могат да бъдат драматични особено от тази височина. Прекарах следобеда в шиене и слушане на новините по радиото. Пикът на вируса в Масачузетс вероятно се случва тази седмица, а губернаторът току-що обяви, че училищата ще останат затворени до края на учебната година. Миналата година през юни се оттеглих след 30 години преподаване на английски език. Никога няма да изживея това, което моите приятели преподаватели трябваше да преминат през тази пролет и се радвам (защото им беше трудно) и съжалявам, защото това е нещо, което никога няма да споделя с тях.“

L et it snow!

Силви Бизонете, Квебек, Канада. 8,30 сутринта in the morning… let it snow

Stay safe everyone – your pictures are wonderful!

Никол Форд, Аделаида, Австралия, вторник, 21 април

“Нашата котка Стиви Никс изследва частния си двор, като се чуди дали има нещо интересно на дървото. Сега е есента в Австралия и листата правят пъстър килим пред прозореца ми. Наистина имам късмета да живея в това спокойно и безопасно убежище в този бурен свят. Бъдете в безопасност всички – вашите снимки са прекрасни!”

Ана Виктория Куйнхоус, Рио де Жанейро, Бразилия, 21 април – 9 часа сутринта. “Гледка от моята всекидневна – можем да видим Христос Изкупител на върха на планината, който ни благославя. 34 дни в карантина… Дано всички са в безопасност! Останете у дома!”

Не всеки има привилегията да живее в разкошна среда и това ни кара да се чувстваме по-свързани

Кейт Гудуйн, покрайнините на град Олвера, в провинция Кадис, Андалусия, Южна Испания. Снимка, направена от прозореца ми в 21:00 ч., в неделя на 19 април. Гледката е към Сиера де Гразалема, избледняващата светлина придава тайнствена ефирност.



“Много хора са коментирали тук, че смятат, че тяхната снимка е много скромна в сравнение с много красивите сцени, заснети от цял свят, но искам да ви кажа, че ние обичаме вашата снимка толкова много, колкото на всеки друг, защото знаем, че не всички имаме привилегията да живеем в разкошна среда и това ни кара да се чувстваме по-свързани.”

Кристийн Коналон, Rockville Centre, New York / USA / 4/21/2020 / 3:10 PM.

“Това е гледката от дневната ни в дъждовен следобед. Аз съм концертен и уличен фотограф от Манхатън и наистина ми липсва да снимам концерти на живо и очарователните хора в града. Започнах да следя котките из къщата и като цяло те са много приветливи модели! Благодаря ви, че споделяте прекрасните си гледки. Тази група е като да пътуваш по света всеки ден!”

“Това не са просто снимки. Това, което хората пишат, отразява уникалното време в нашата глобална история и потвърждава колко сме еднакви всички, колко безсмислени са нашите различия. Ако тази световна криза ни научи само на това, то ще бъде достатъчно. Бъдете благословени!“ – пише жена от Дърбан, Южна Африка.