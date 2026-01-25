Времето в Пловдив на 25 януари 2026 г.

В неделя в Пловдив и региона се очакват положителни температури с дневни стойности около 6–7 °C и нощни около 2 °C, според актуални метеорологични прогнози.

Остава обаче и вероятността за валежи както дъжд, така и мокър сняг през деня и вечерта. Вятърът ще е умерен, с относително висока влажност на въздуха към края на деня.

Обстановката остава типично зимна за януари в Пловдив с чести периоди на облачност и превалявания, както и температури над и под нулата, което налага подходящо зимно облекло при излизане навън.

Снимка: Таки Назарян