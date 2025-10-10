Времето в Пловдив на 10 октомври 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 34 мин. и залязва в 18 ч. и 52 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 18 мин. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, бавно ще се повишава. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11° С.
В петък облачността ще е променлива, често до предимно слънчево. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20° С.
снимка: Plamen Denchev
195 коментари
doctor recommended Indian pharmacy doctor recommended Indian pharmacy doctor recommended Indian pharmacy
https://doctornorthrx.xyz/# legitimate pharmacy shipping to USA
Indian pharmacy coupon codes trusted medical sources from India verified Indian drugstores
doctor recommended Indian pharmacy indian chemist Indian pharmacy coupon codes
trusted Mexican drugstores online DrMedsAdvisor trusted Mexican drugstores online