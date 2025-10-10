Времето в Пловдив на 10 октомври 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 34 мин. и залязва в 18 ч. и 52 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 18 мин. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, бавно ще се повишава. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11° С.
В петък облачността ще е променлива, често до предимно слънчево. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20° С.
снимка: Plamen Denchev
18 коментари
TadaLife Pharmacy Cialis online USA tadalafil tablets without prescription
affordable Cialis with fast delivery: TadaLife Pharmacy – Cialis online USA
discreet ED pills delivery in the US: trusted online pharmacy for ED meds – cialis
affordable Cialis with fast delivery tadalafil tablets without prescription Cialis online USA
buy amoxicillin: amoxicillin uk – cheap amoxicillin
buy sildenafil tablets UK viagra uk BritPharm Online
order steroid medication safely online: order steroid medication safely online – best UK online chemist for Prednisolone
https://britpharmonline.shop/# Viagra online UK