Тридневен фестивал превръща Бунарджика в гигантска музикална сцена

Мащабният проект Music Daze посреща три големи имена от европейската сцена

За първи път второто по височина тепе в града – хълм Бунарджика ще е място за тридневен фестивал, който освен с музика, звук и светлина, ще зашемети гостите на събитието с поразяваща гледка към целия град и красивите планини около него.

Мащабният проект Music Daze посреща три големи имена от европейската сцена. Ще гледаме ефирните Nouvelle Vague, британската стихия Asian Dub Foundation, денс звездата DJ Burak Yeter и ексклузивното фестивално шоу на Ицо Хазарта и Ъпсурт, красиво допълнени от Мария Драгнева, DJ Cass и балет Нова.Music Daze очаква и Mе And My Devil, Innerglow, Керана и космонавтите, Stop The Schizo, Krekhaus, Le’ Push, K.Lina и други.

„Това ще е тридневно тържество на музиката, танците и топлите фестивални емоции в небето над града. Music Daze качва фестивалното забавление на най-високата точка в града – в пряк и в преносен смисъл. Музиката, танците, приятелството, радостта и светлината ще бъдат над Пловдив през уикенда на 11, 12 и 13 юни”, съобщават организаторите.

Билети в мрежата на Eventim тук: https://bit.ly/3uIBRRI