Фестивалът Made аt the Academy стартира от Римския стадион днес

Четири арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy, за първи път представят в цялост творческия потенциал на пловдивската Академия: класическа музика, джаз, танц, изобразителни изкуства и фолклор, представени на различни сцени и локации от студенти и преподаватели, водещи имена в българското съвременно изкуство. От 2021 г. Made At the Academy става част от културния календар на Община Пловдив като полифонично изграден мултижанров продукт на творците от всички факултети и специалности на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив – едно от най-престижните висши учебни заведения по изкуствата в България.

Made аt the Academy стартира тази вечер на Римския стадион от 18.00 ч. с документалната изложба „Архитектурното богатство на Академията“, дело на проф. д-р Галина Лардева и доц. д-р Александър Гьошев, в която на мобилни конструкции се представя историята на сградите, в които се помещават днес специалностите на академията – прочутото Жълто училище, Централната сграда, разположена непосредствено до античния театър, дело на една от първите жени архитектки в България- арх. Винарова, красивото Славейково училище, в което е преподавал Петко Р. Славейков, артистичното Зелено училище, сградата на ул. „Съборна“, дело на арх. Йосиф Шнитер и др. Изложбата ще продължи до края на юни.

