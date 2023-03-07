Заложиха в ПИРО проектирането и изграждането на лек релсов транспорт – трамваи

Социалистите се обявиха против градската железница под тепетата

Мисли ли сте някога, че един ден в Пловдив може да се каците на трамвай и да обиколите града? Има вероятност това да се случи. Днес Общинският съвет гласува Актуализация на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за 2021-2027 г., в която бе заложено по предложение на независимия съветник Слави Георгиев проектирането и изграждането на лек релсов транспорт – трамваи, на територията на Пловдив. Изненадващо предложението му бе подкрепено от колегите му в залата и влезе в Плана.

„Това е само началото на един дълъг процес, в който тепърва предстои проучване, проектиране и търсене на финансиране. Пловдив заслужава да има бърз, удобен и екологичен транспорт, който да изведе града ни на нова плоскост, която ще съчетае разрешаване на транспортните проблеми, нова туристическа атракция и много възможности за реклама“, коментира Георгиев.

С трамваен транспорт може да се осигури свързаност от центъра на града с кварталите и индустриалните зони, като това ще даде реална алтернатива за придвижването, смята той.

Според него Георгиев Градската железница е всъщност „извънградска“.

Градската железница на Пловдив ще има 13 спирки

Като цяла точката предизвика горещи дебати в местния парламент. Те започнаха, след като от групата на социалистите се обявиха против изграждането на Градска железница. Според председателя на групата съветници от „Алтернатива за Пловдив“ Николай Радев Градската железница не решава проблемите на града и няма да облекчи трафика в града.

„Проектът за Градска железница не трябва да се реализира, за нас е важно влаковете да бъдат изведени извън територията на града. Транспортът трябва да бъде екологичен, но не за сметка на гражданите“, каза зам.-председателят на преименуваните от групата на „Алтернатива за Пловдив“ доц. Атанас Баташки.

Дебатите по точката регистрираха първото от началото на мандата единомислие между зам.-председателя на „Зелено движение“ Добромира Костова /ДБ/ и градоначалника.

Добромира Костова от „Демократична България“ определи предложението като „най-безумното“.

Кметът Здравко Димитров изригна: „Вчера имахме поредна среща при областния управител по тази тема, по която се работи от години. Това е проект на НКЖИ, парите ще дойдат по Плана за възстановяване и развитие или по оперативните програми. Само една машина струва 8 милиона евро. Нито една община не може да си позволи да я купи. За пръв път за 3 години с г-жа Костова сме на едно мнение. Имайте предвид, че програмата е стартирала. Проявете разум!“

Тук независимият Слави Георгиев критикува ръководството на Община Пловдив, че се държи пасивно в отношенията си с НКЖИ.

Премахват частта от Бетонния мост над линиите

Той изрази мнение, че целта на НКЖИ е да усвоява средства по европейски проекти, които не решават проблемите на Пловдив.

“Те правят каквото си искат, а общината е поставена в положение да се подчинява при свършен факт. Така беше с пробива до Централна гара, който е излишен, така ще бъде и с Бетонния мост, за който Общината трябва да поеме в крайна сметка ангажимент.“

Думата взе и зам.-кметът по

Зам.-кметът по “Oбразование, бизнес развитие и европейски политики” Стефан Стоянов, за да напомни, че Плана за интегрирано развитие на община Пловдив е стратегически документ с максимално широка рамка и всеки от включените в него проекти ще се обсъжда допълнително, за да може общинските съветници да дават мандат на администрацията да го реализира. Според него изграждането на трамваен транспорт може да се реализира в един от следващите етапи по проекта за Градска железница, след като се пуснат първите линии.

Снимката е илюстративна