Театърът отслужи дълг към българската поезия с „Влюбеният дирижабъл“

Нещо, което Драматичен театър- Пловдив не е правил досега. Един извънреден спектакъл, което се отличава от всичко, което е сътворено под покрива на Драмата. Така определи новия проект на театъра „Влюбеният дирижабъл“ режисьорът Диана Добрева. Премиерата на новото заглавие от афиша на културната институция е тази вечер в Голяма зала и е подаръкът й за пловдивската публика по повод 144 години от създаването.

„Спектакълът „Влюбеният дирижабъл“ е един отслужен дълг към гениалната българска поезия. Това е спектакъл за съдбата на поета“, каза драматургът Александър Секулов, който е автор на композицията и текстовете в спектакъла. Той е по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов.

Секулов подчерта, че няма друго българско изкуство, което да е толкова световно съизмеримо. Допълни, че от много време с Диана Добрева са искали да реализират тази своя мечта и е настъпил сгодният момент благодарение на финансиране от Министерството на културата.

„Много благодаря, че се създават такива условия за работа тук. Само в такива условия могат да се създават чудеса, да се творят светове. Този процес бе една река, която тече и нищо не може да я спре в коритото й. Имахме Ангел Хранител над нас, затова усещам този спектакъл като благословен. В него търсим отговор на въпроса дали изкуството може да бъде калкулирано, изчислено като материален труд? Може ли едно стихотворение да има материална стойност? Талантът е нещо дадено от Бог и принизяването му към бита е невъзможно. Тези хора си отидоха в нищета, но оставиха това гениално поетично наследство, заради което имаме дълг към тях“, каза режисьорът Диана Добрева.

Сценографът Ванина Цандева сравни работата по „Влюбеният дирижабъл“ с магия, а костюмографът Мария Колева добави, че всеки един костюм, който ще видят зрителите на сцената, е произведение на изкуството. „Особена задача е да материализираш поезията“, каза Колева.

„Поезията идва бързо и бързо си отива. Силно се надяваме младите хора да дойдат и да видят и чуят „Влюбеният дирижабъл“. Защото когато поезията се докосне до млад човек, той вече не е същият“, каза още Александър Секулов.

В спектакъла участват актьорите Константин Еленков, Мартин Раков, Мария Сотирова, Борис Кръстев, Паола Маравиля, Александра Свиленова, Катрин Гачева, Ивана Крумова/Мина Каукова, Николай Станоев. Композитори са Сашко Костов, Явор Карагитлиев, хореографията е на Олга Панго, а мултимедията е на Петко Танчев.

