Тази нощ спим с един час повече

Тази нощ предстои връщането на часовниците към стандартното астрономическото време. Лятното часово време приключва в ранното утро на 26 октомври в 4 часа, когато ще завъртим стрелките с един час назад отново до 3 часа. Така ще имаме възможност да спим с един час повече и да се събудим в същия час в неделя сутрин.

„Зимното“ или астрономическото часово време е стандартното, определено спрямо движението на слънцето. Лятното часово време постепенно се въвежда в различни европейски държави годините около Първата световна война, като по този начин денят през лятото започва и завършва по-късно. При зимното часово време „астрономическият обяд“ – т.е. времето, когато слънцето е най-високо или часът точно между изгрев и залез, е около 12:00. При лятното часово време обяд се пада около 13:00.

В последните години има различни инициативи за премахване на смяната на часовото време и фиксиране само на лятно или само на астрономическо часово време, но до окончателно решение в рамките на Европейския съюз не се е стигнало.