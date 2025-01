Събитията, които да не пропускате през 2025 г. в Пловдив

Send an email

Културният календар под тепетата за поредна година е изпълнен с вълнуващи мероприятия и сега е точното време да планирате визитата си

Екипът на двуезичния дигитален гид събра някои от най-интересните събития, за да може да организирате графика си своевременно и да се подготвите за цели 12 месеца, изпълнени с разнообразни преживявания, музикални срещи и безбройни възможности за забавление.

Какво да правим в Пловдив (17.01–23.01)

В ежеседмичните ни теми Какво да правим в Пловдив, които се публикуват всеки петък в сайта, подготвяме актуална селекция на всичко най-вълнуващо и там винаги може да се информирате за предстоящите театрални и оперни постановки, откриващи се изложби и по-мащабни концерти.

Днес обаче, сме подготвили няколко важни акцента – събитията, които да не пропускате:

Стартираме през април с поредното издание на Plovdiv Vibes – трансформации, което ще се провежда на различни локации и обединява утвърдени и посещавани събития от пловдивския културен живот чрез включването им в единна платформа за творчески изяви. В края на месеца стратира и фестивалът за улични изкуства 6FEST, който винаги изумява със спиращи дъха пърформанси в откритите градски пространства.

По традиция месец май е един от най-наситените откъм събития и прекрасен месец за посещение на Града под тепетата. Тогава може да се потопите в света на поезията под шапката на ОРФЕЙ – ПЛОВДИВ 2025 или пък да станете част от световната литература с международния фестивал LETERAPOPULI. Вторият уикенд е запазен за Дефиле вино и гурме, а малко по-късно не пропускайте изпълненията в пролетното издание на ДНИ НА МУЗИКАТА В БАЛАБАНОВАТА КЪЩА. Често сме ви развеждали виртуално из Духовните маршрути в Пловдив и сме щастливи, че за поредна година ще можем да се насладим на тематичните обиколки. Завършваме месеца с Панаир на занаятите, фестивал за песен, театър и съвременен танц, а накрая и с Празник на детето в Стария град. А дори още не сме стигнали до Европейската нощ на музеите и литературата, както и Австрйските музикални седмици, Фестивал на камерната музика и Европейския музикален фестивал.

Юни си го запазете за Disco Music Fest, Франкофоли 2025 и музикалния форум PLOVDIV MUSIC OF THE AGES. Тогава ще се състоят и вече поредните издания на събитията ПЪТЯТ КЪМ ВЪРХА и LOST IN HILLS на хълм Бунарджика, маратона по спорт, култура и забавление ТЕПЕ ДЖАМБУРЕ и Jazztopia в Дондуковата градина.

Вижте останалите събития в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.