Какво да правим в Пловдив (17.01–23.01)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

17 януари

Макбет, опера – Верди

Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Капан за самотен мъж

oт Робер Тома

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Уют

Aвторски спектакъл на Камен Донев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

ТАРАЛЕЖКОВ LIVE @ ПИВОВАРНИЦА FRIK&S // ВХОД СВОБОДЕН

Митко Таралежков се завръща в Пивоварницата в Пловдив за акустичен LIVE в интимна атмосфера.

Елате, за да си припомним, че „лятото е само наужким“, докато се наслаждаваме на крафт бири и вкусна храна.

Очаква ви вечер с качествена музика и силно присъствие на сцената.

Входът е свободен!

ПИВОВАРНИЦА FRIK&S

21:30 часа

Varola at Bally Club

Петък – ритъмът в главата ти лекичко в такт те привиква към Bally Club!Varola ще е зад пулта с яки тракове до сутринта.

Bally Club

21:00 часа

Мирослава Кацарова трио@Контрабас

Идва нов петък в джазовия Контрабас, когато отново ще ни съберат на едно място хубавата музика, приятелите джазмени и стремежът да сме заедно с наздравици и смях.

Заповядайте от нашата страна на Стария град, за да послушате обичаната Мирослава Кацарова и нейното трио, която ще ви изпее любимите песни от старите филми в нови аранжименти, която ще ви припомни топлата боса нова в студената зима и която винаги има какво да разкаже за музиката и живиеенето с любов към света.

Петъка в бар Контрабас винаги е за споделяне! Елате!

Мирослава Кацарова – вокал

Мирослав Турийски – пиано

Младен Димитров – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Cafe,Rum&Accordeon@Insight jazz club

Кафе,Ром&Акордеон са Иван Стилянов(китара), Георги Попов(перкусии) и Илко Градев(акордеон). Тримата са добре познати лица на музикалната сцена и участват заедно и поотделно в много различни проекти.

Събират се покрай любовта си към елегантна и вълнуваща музика, често свързвана с аромат на кафе или ром.Владеейки инструменти с характерно звучене, тримата музиканти създават атмосфера, наситена с чар и романтика.Техните изпълнения са едно стилно пътешествие през бразилска самба, кубински джаз, аржентинско танго, испанско фламенко и френски джаз мануш. От онези пътувания,за които си спомняш с усмивка и мъничко носталгия.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

High School Musical in Plovdiv

Дни след началото на новата година, елате за една незабравима вечер, през която пак ще танцуваме до зори на любимите хитове от „High School Musical“. Включете се във вълнуващо музикално пътешествие в ролите на Трой, Габриела, Шарпей и Раян, където ще се вихрим в танци на фона на някои от най-знаковите песни, звучали през годините

Насладете се на хитове като „Breaking Free“, „We’re All In This Together“ и „Fabulous“, които ще ни пренесат обратно в коридорите на Ийст Хай.

Не изпускайте възможността да преоткриете тези вълшебни моменти.

Plovdiv Event Center

22:00 часа

18 януари

Тримата братя и златната ябълка

Спектакълът “Тримата братя и златната ябълка” разказва стара българска народна приказка.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Младежки литературен клуб Калиопа

На 18.01. предстои и първата среща на Младежки литературен клуб „Калиопа“ за 2025 година. Участниците ни отново решиха да се насочат към Българската литература и избраха книгата за месец януари да бъде „Крадецът на праскови“ от Емилиян Станев. Очакваме ви на познатото място – зала „Метеора“ в ОП „Младежки център Пловдив“ в обичайния час – 14:00 ч. Заявете своето желание за участие тук: https://forms.gle/XWFV5ong7AJFuXtDA

Младежки център Пловдив

14:00 часа

Настолна игра: „Blood on the clock tower“

„Blood on the Clocktower“ е социална игра на мистерии, блъфиране и екипна работа. Играчите влизат в роли – някои са добри (селяни), а други – зли (демони и техните помощници).

Целта на добрите е да разкрият и елиминират демона, преди да е убил всички. Лошите се опитват да объркат останалите и да останат незабелязани. Всеки ход включва дискусии, обвинения и гласуване, а уменията на персонажите добавят неочаквани обрати.

Играта е подходяща за 5+ играчи, предлага уникално преживяване и изисква стратегия, логика и наблюдателност

Защо трябва да участваш?

Ще преживееш една от най-вълнуващите и обсъждани настолни игри в света.

Ще откриеш различни стилове на водене – първото събитие с фокус върху стратегическите аспекти с Христо и второто с динамичния тандем Хриси и Митко.

Ще имаш възможност да се запознаеш с нови хора и да споделиш страстта си към настолните игри.

И най-важното – ще се забавляваш!

За регистрация или повече информация:https://docs.google.com/…/1FAIpQLScdeOjyueNoQx3sy…/viewform

Зала Метеор, Младежки център Пловдив

17:00 часа

Турнир по КРИЛЕ (WINGSPAN) в Offline Café

Тази събота се събираме да проверим кой е най-пишман орнитолога с турнир по Wingspan. Ако сте играли играта – елате и покажете на всички как пилците се броят… през януари. Ако не сте – винаги можете да дойдете да я изпробвате при нас в Offline Café. Записвания с лично съобщение до нас (за тези, които още не са го направили), а въпроси по регламента – в коментарите. Таксата за участие е 5 лв

Offline Café

19:30 часа

Пианото, балет – по романа на Джейн Кемпиън и Кейт Пулинджър

Балет на Опера Пловдив

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Дебелянов и ангелите

от Александър Секулов. Използвани са текстове от „Слепия градинар“ на Валери Стефанов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

ALX.CUE at Bally Club

Влез в ритъма на нощта с ALX.CUE! На 18-ти януари (събота), Bally Club ще се превърне в центъра на забавленията в Капана!

Ела и се наслади на уникалните сетове на ALX.CUE!

Bally Club

21:00 часа

A Piano And A Voice „В Джаза“ Пловдив

Пианистът Димитър Горчаков и певецът Павел Терзийски ще представят авторски пиеси и джаз стандарти на сцената „В Джаза“ Пловдив на 18-ти януари (събота).

Музиката, която изразява съчетанието на тези творци е преди всичко интимна, поглъщаща и оригинална.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv