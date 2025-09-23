Скандал с ремонта на училище в Пловдив
Новите класни стаи в дългоремонтираното СУ „Пейо Яворов“ против Наредбата за осветление
„Борбата с ранното детско късогледство очевидно не е тема за управата на гр. Пловдив, но тук има и директно нарушение на Наредба“, сигнализират родители
След година и половина ремонт, с едногодишно закъснение и сериозно оскъпяване, обновеното средно училище „Пейо Яворов“ в Пловдив предизвика буря от недоволство сред родители. Причината – новите класни стаи са проектирани така, че децата седят с гръб към прозорците, а учителите преподават с лице срещу слънцето.
Припомняме, че преди 8 дни Над 800 деца и стотици развълнувани родители прекрачиха прага на обновеното СУ „Пейо Яворов“ в празничния първи учебен ден
Според сигнал на инженер д-р Росен Костурков, народен представител и член на парламентарната комисия по образование в 47-то, 48-то и 49-то Народно събрание от ПП-ДБ, до редакцията на медията ни, подобно разположение е в директно нарушение на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г.(Чл. 46, Таблица 2, ред 5), която изисква естествената светлина в класните стаи да пада отляво на учениците, за да не засенчват тетрадките си при писане.
„Борбата с ранното детско късогледство очевидно не е тема за управата на гр. Пловдив, но тук има и директно нарушение на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата“, пише в сигнала.
„Как РЗИ допусна децата да си развалят зорлем очите, а учителите да преподават срещу слънцето и след часовете да страдат от мигрена?“ – пита Костурков.
Възмутените родители напомнят и за абсурда по време на ремонта, когато в продължение на месеци 7-8 годишни деца са били принудени да учат в офис част на спортна зала.
Снимка: архив Под тепето
Снимки от новите класни стаи показват чинове, подредени с гръб към прозорците, а светлината от южните прозорци е ограничена от жълти щори.
Въпросите на гражданите са към РЗИ – Пловдив, които би трябвало да следят за спазването на нормите за безопасност и здраве в учебната среда.
Докато институциите мълчат, учениците и учителите започнаха новата учебна година в помещения, които според родители застрашават зрението и здравето им.
Още по темата за рисковете за здравето на децата на Пловдив четете в След Първия учебен ден: Тържествата приключиха, оцеляването продължава.
299 коментари
п»їHЙ™r vaxtД±nД±z xeyir, siz dЙ™ keyfiyyЙ™tli kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mЙ™slЙ™hЙ™tdir ki, Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. YГјksЙ™k Й™msallar vЙ™ sГјrЙ™tli Г¶dЙ™niЕџlЙ™r burada mГ¶vcuddur. Д°ndi qoЕџulun vЙ™ ilk depozit bonusunu gГ¶tГјrГјn. Daxil olmaq ГјГ§Гјn link: п»їPin Up online uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!
Pin Up Casino Г¶lkЙ™mizdЙ™ Й™n populyar platformadД±r. Burada minlЙ™rlЙ™ oyun vЙ™ Aviator var. QazancД± kartД±nД±za tez kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їhttps://pinupaz.jp.net/# burada tГ¶vsiyЙ™ edirЙ™m.
ï»¿HÉ™r vaxtÄ±nÄ±z xeyir, siz dÉ™ yaxÅŸÄ± kazino axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, mÉ™slÉ™hÉ™tdir ki, Pin Up saytÄ±nÄ± yoxlayasÄ±nÄ±z. Æn yaxÅŸÄ± slotlar vÉ™ rahat pul Ã§Ä±xarÄ±ÅŸÄ± burada mÃ¶vcuddur. Qeydiyyatdan keÃ§in vÉ™ ilk depozit bonusunu gÃ¶tÃ¼rÃ¼n. Sayta keÃ§mÉ™k Ã¼Ã§Ã¼n link: ï»¿https://pinupaz.jp.net/# Pin Up uÄŸurlar hÉ™r kÉ™sÉ™!
п»їSalam Gacor, lagi nyari situs slot yang gacor? Rekomendasi kami adalah Bonaslot. RTP Live tertinggi hari ini dan terbukti membayar. Isi saldo bisa pakai Pulsa tanpa potongan. Daftar sekarang: п»їhttps://bonaslotind.us.com/# Bonaslot daftar semoga maxwin.
Info slot gacor hari ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini gampang menang dan resmi. Promo menarik menanti anda. Akses link: ï»¿klik disini raih kemanangan.
Bonaslot adalah agen judi slot online nomor 1 di Indonesia. Banyak member sudah mendapatkan Jackpot sensasional disini. Transaksi super cepat kilat. Link alternatif п»їBonaslot slot gas sekarang bosku.
Bocoran slot gacor malam ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Website ini gampang menang dan resmi. Promo menarik menanti anda. Kunjungi: п»їsitus slot resmi dan menangkan.
Pin-Up AZ Ã¶lkÉ™mizdÉ™ É™n populyar platformadÄ±r. Saytda minlÉ™rlÉ™ oyun vÉ™ canlÄ± dilerlÉ™r var. QazancÄ± kartÄ±nÄ±za anÄ±nda kÃ¶Ã§Ã¼rÃ¼rlÉ™r. ProqramÄ± dÉ™ var, telefondan oynamaq Ã§ox rahatdÄ±r. GiriÅŸ linki ï»¿https://pinupaz.jp.net/# Pin Up rÉ™smi sayt baxÄ±n.
Aktual Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtarД±rsД±nД±zsa, doДџru yerdesiniz. Д°ЕџlЙ™k link vasitЙ™silЙ™ hesabД±nД±za girin vЙ™ qazanmaДџa baЕџlayД±n. XoЕџ gЙ™ldin bonusu sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pin Up yГјklЙ™ qazancД±nД±z bol olsun.